Быков о Ковальчуке в «Спартаке»: «Чемпионы должны передавать победные традиции следующим поколениям. Такие спортсмены должны быть востребованы»

Вячеслав Быков поделился мнением о возвращении Ильи Ковальчука в «Спартак».

Сегодня московский клуб объявил о подписании 40-летнего форварда. Соглашение рассчитано до конца сезона.

«Илья – опытный специалист в хоккее и, на мой взгляд, сможет передать свой богатый спортивный, победный опыт клубу вне зависимости от своей прямой деятельности, будь это на игровой площадке или в роли менеджера, одного из руководителей клуба.

Такие спортсмены должны быть востребованы, своим примером они ведут за собой молодежь и привлекают болельщиков на стадионы! Чемпионы должны передавать победные традиции следующим поколениям спортсменов! Я могу только приветствовать решение !» – сказал бывший главный тренер сборной России.