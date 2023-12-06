Быков о Ковальчуке в «Спартаке»: «Чемпионы должны передавать победные традиции следующим поколениям. Такие спортсмены должны быть востребованы»

Теги Спартак Вячеслав Быков Илья Ковальчук КХЛ Хоккей

Вячеслав Быков поделился мнением о возвращении Ильи Ковальчука в «Спартак».

Сегодня московский клуб объявил о подписании 40-летнего форварда. Соглашение рассчитано до конца сезона.

«Илья – опытный специалист в хоккее и, на мой взгляд, сможет передать свой богатый спортивный, победный опыт клубу вне зависимости от своей прямой деятельности, будь это на игровой площадке или в роли менеджера, одного из руководителей клуба.

Такие спортсмены должны быть востребованы, своим примером они ведут за собой молодежь и привлекают болельщиков на стадионы! Чемпионы должны передавать победные традиции следующим поколениям спортсменов! Я могу только приветствовать решение Ильи!» – сказал бывший главный тренер сборной России.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
а чего чемпион сам не подаёт пример? не передаёт традиции так сказать ... бла-бла-бла...
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий