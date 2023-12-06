Плющев о Ковальчуке в «Спартаке»: «Ожидать феерии, которую он выдавал в 20-25 лет, сложно. Но у Ильи есть умение объединять игроков вокруг себя, его авторитет будет непререкаемым»

Владимир Плющев высказался о возвращении Ильи Ковальчука в «Спартак».

Сегодня московский клуб объявил о подписании 40-летнего форварда. Соглашение рассчитано до конца сезона.

– Возвращение Ковальчука обсуждалось в течение последних полутора месяцев. Это решение вызвано не сиюминутной ситуацией. Оно прорабатывалось на протяжении долгого срока и руководителями клуба, и тренерским штабом, и Ильей.

За последние 15 лет «Спартак» никогда так успешно не выступал в КХЛ. У них серьезные планы на плей‑офф. Для самого Ильи – это заключительный аккорд в карьере в майке родного клуба. Рассчитывать, что он будет показывать тот же уровень игры, как в 18-20 лет, не стоит. Но Ковальчук точно способен принести пользу «Спартаку».

– Не повлияют даже 40 лет и два года без хоккея?

– Наверное, есть определенные шероховатости. Неспроста же Ковальчука будут постепенно вводить в состав. Я думаю, что он уже давно находится в активной стадии тренировок.

Повторюсь, ожидать от него феерии, которую он выдавал в НХЛ в 20-25 лет, сложно. Но у Ковальчука есть опыт и умение объединять игроков вокруг себя, концентрировать их внимание на выполнении поставленных задач.

Его авторитет в команде будет непререкаемым. Он сможет повлиять на игру своих партнеров и в критические моменты высказать свое мнение тренерскому штабу. У него есть на это моральное право, – сказал бывший тренер сборной России Владимир Плющев.