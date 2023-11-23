Роман Ротенберг: «Нет России – нет конкуренции. Будет деградация Канады, США – они это понимают. Финны только за счет КХЛ выиграли ЧМ и Олимпиаду»
Роман Ротенберг дал понять, что без России в мировом хоккее нет конкуренции.
– Я читал, в хоккее хотят создать медиалигу, пригласив в нее команду Ротенберга.
– Честно, я об этом ничего не слышал. Но обсудим этот вопрос.
Всегда хорошо, когда о хоккее говорят. Развиваются разные лиги. А в мировом масштабе если нет России, то нет конкуренции.
Будет деградация Канады, США, шведов и финнов. Они тоже это прекрасно понимают.
Вот как бы ни говорили в Финляндии, но они пришли в КХЛ, и только за счет нашей лиги финны выиграли чемпионат мира и Олимпиаду.
Если бы они не были в КХЛ, то никогда ничего бы не выиграли. И они сами это понимают, – сказал первый вице-президент Федерации хоккея России и главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Феерический 🤡
😹
Кто финн?
Ты
😅😅😅😅
в 2022 году в составе на ОИ 18 человек из КХЛ
Есть ли в этих двух победах реальная заслуга КХЛ? Вопрос спорный. Ромашка считает, что да. Но почему? Просто потому что они играли в КХЛ?
Позиция из серии " Манчини набрался опыта в Зените, и выиграл евро"
Да фиг с ним с хоккеем , эта огромная семейка миллиардеров ( ставшими ими благодоря дзюдо и подворотне) присосалась к бюджету всей страны , а есть ещё Тимченки , Ковальчуки итд и даже примкнувший к ним в виолончелист Ролдугин..
̶Б̶о̶л̶л̶и̶в̶а̶р̶ ̶ Ценробанк и бюджет не выдержит этой толпы ,,ездоков"
хотя пусть вещает, дурак всегда выдает себя сам.