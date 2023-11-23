Роман Ротенберг: «Нет России – нет конкуренции. Будет деградация Канады, США – они это понимают. Финны только за счет КХЛ выиграли ЧМ и Олимпиаду»

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Роман Ротенберг дал понять, что без России в мировом хоккее нет конкуренции.

– Я читал, в хоккее хотят создать медиалигу, пригласив в нее команду Ротенберга.

– Честно, я об этом ничего не слышал. Но обсудим этот вопрос.

Всегда хорошо, когда о хоккее говорят. Развиваются разные лиги. А в мировом масштабе если нет России, то нет конкуренции.

Будет деградация Канады, США, шведов и финнов. Они тоже это прекрасно понимают.

Вот как бы ни говорили в Финляндии, но они пришли в КХЛ, и только за счет нашей лиги финны выиграли чемпионат мира и Олимпиаду.

Если бы они не были в КХЛ, то никогда ничего бы не выиграли. И они сами это понимают, – сказал первый вице-президент Федерации хоккея России и главный тренер СКА Роман Ротенберг.

40 комментариев

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invincible
Самое интересное, что он в это верит.
Феерический 🤡
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Melnikov1968
В 2006,2007 и 2014 финны уверенно прошли Россию. И какое отношение КХЛ имеет к этим победам? Рома, ты свои мысли домохозяйкам вешай, авось прокатит? И то не уверен. Хватит уже твоего словесного поноса. Как тренер и хоккейный аналитик ты полный ноль.
+41
-2
+39
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vzi
Это просто хахаха.
😹
+30
-2
+28
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Arche
Ага, блин. У них деградация, а у нас прям прогресс! С кем играют они, а с кем - мы???
+21
-2
+19
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Maxim Shumov
Чтобы на полном серьезе такое говорить, нужно быть либо психически больным, либо иметь сильное отставание в развитии
+17
-1
+16
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nnp165
Ответ invincible
Самое интересное, что он в это верит. Феерический 🤡
Не факт, что он в это верит. Но ничего другого говорить он не может независимо от внутреннего понимания. Ротенберг не Карпин. Это Валера может жить и вести себя по принципу «Я фольклорный элемент, у меня есть документ, я вообще могу отсюда улететь в любой момент»(с Сказка о Федоте-стрельце»). Ротенберг близко такой независимостью не обладает.
+13
-1
+12
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Юрец55
Ответ Maxim Shumov
Чтобы на полном серьезе такое говорить, нужно быть либо психически больным, либо иметь сильное отставание в развитии
Ну тут совместилось, как мне кажется
+11
-1
+10
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Александр Ларионов
Рома не скромничай. Нет Ротенберга, нет хоккея. Нет Ротенберга, нет России.
+11
-1
+10
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Сергей Галынский
Роман,так вы же сам финн
Кто финн?
Ты
😅😅😅😅
+9
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+9
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Илья Цветков
в 2019 году в составе финки на ЧМ 4 человека из КХЛ
в 2022 году в составе на ОИ 18 человек из КХЛ

Есть ли в этих двух победах реальная заслуга КХЛ? Вопрос спорный. Ромашка считает, что да. Но почему? Просто потому что они играли в КХЛ?
Позиция из серии " Манчини набрался опыта в Зените, и выиграл евро"
+9
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+9
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Maxim Shumov
Ответ Arche
Ага, блин. У них деградация, а у нас прям прогресс! С кем играют они, а с кем - мы???
Мы сражались с Казахстаном и Лукашерией, они - нет. Мы их переиграли
+10
-2
+8
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Алексей Тарлыков
Чёт Ротенберг за счёт КХЛ не выигравает ЧМ. Про деградацию ещё смешнее
+5
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Maxim Shumov
Ответ Melnikov1968
В 2006,2007 и 2014 финны уверенно прошли Россию. И какое отношение КХЛ имеет к этим победам? Рома, ты свои мысли домохозяйкам вешай, авось прокатит? И то не уверен. Хватит уже твоего словесного поноса. Как тренер и хоккейный аналитик ты полный ноль.
Да и на МЧМ они выигрывали у РФ. Там уже речи не идёт о Канаде и США, Шведов мы уже тоже давно не в состоянии удивить. Финны - и те постоянно побеждают. С Чехией, разве что, могли бы пободаться
+5
-1
+4
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vizaslayer
Штошь будем сидеть без сборной и конечно ждать Ихней деградации, ну понятно чё )
+3
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עדן
Тут будет горячо
+2
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_Абырвалг_
Над "перлами " Йозе , ржет вся страна ! Как в известном фильме : "Приходите еще ! Нам без чудаков скучно !"
+2
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ГЕНПЛАН
А теперь финны решили убить КХЛ))
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andrey kaluga
Дак ты тоже финн, почему медальку не забрал?
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snipe
Если б финны не были в КХЛ, их было бы больше в НХЛ ))
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weaverpro
После этих санкций Европа замерзла, Канада и США деградировали и превратились в банановые республики ! Не то что РФ ей санкции только на пользу ))
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Денис Дьяченко
Как же он зае_ал
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карабашка
Что ты чёрт-побери несёшь?Канаде вообще похрену.Да и остальным примерно также.
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Корсаков
Нет Ротенбергов - есть Россия. И я не про евреев, а совершенно про конкретных Ротенбергов.
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pztpzhmx66
Ему нет равных 🐒
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Mukunku 64
Если не убрать Рому из нашего хоккея , то деградация ,,Красной машины" станет неизлечимо фатальной
Да фиг с ним с хоккеем , эта огромная семейка миллиардеров ( ставшими ими благодоря дзюдо и подворотне) присосалась к бюджету всей страны , а есть ещё Тимченки , Ковальчуки итд и даже примкнувший к ним в виолончелист Ролдугин..
̶Б̶о̶л̶л̶и̶в̶а̶р̶ ̶ Ценробанк и бюджет не выдержит этой толпы ,,ездоков"
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Фоксвольф3399
можно быть глупым но нельзя быть смешным, это как раз тот случай)))
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Павел Сергеевич
Да что ты, черт побери, такое несёшь...?..!
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Booligan
Финны твоей семье по гроб жизни должны, факт. А они фигвамы рисуют
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igorbalti
Ответ Александр Ларионов
Рома не скромничай. Нет Ротенберга, нет хоккея. Нет Ротенберга, нет России.
второе, если только в контексте отца)
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ЙцукеН
Ну и хорошо. Нет и нет. Мне-то что?
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Bartez1986
Ответ invincible
Самое интересное, что он в это верит. Феерический 🤡
подожди. щас прибежит Ваня три пятерки и начнет оправдывать и этот бред полоумного финна. а затем и другие подтянутся
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Костя Кот
🤡🤮🤡🤮🤡🤮🤡🤮🤡🤮
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Дмитрий Шелема
да куда ж его заносит то, вопрос вообще не об этом был.
хотя пусть вещает, дурак всегда выдает себя сам.
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mdaa
Да скоро и НХЛ закроется без России....
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в дамках
С точки зрения коммерческой, это будет конечно недочёт, если не будет России, все же у нас как ни у кого (разве что у кануков, и то..) вся звёздная команда, с точки зрения конкуренции, давно ее уже Россия никому не навязывает. Так что Рома бакланит одно, а сам то думает "фух, пронесло, а то и тут надо было бы чё нить придумывать".
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За наш футбол!
Роман,только не замолкай пжл,если ты остановишься хоть на сутки, многие твои поклонники этого не переживут...
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A K
Да, НХЛ, конечно, сильно переживает 🤣🤣🤣
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Сергей!
Если бы наши не играли в хоккей, то никогда бы не выиграли олимпиаду в Корее
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Alex Rastrelli
Я финский бы выучил только за то, что на нëм разговаривал Рома! 🤔🤣
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Vazuza
Передача о вреде наруотиков?
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