Роман Ротенберг: «Нет России – нет конкуренции. Будет деградация Канады, США – они это понимают. Финны только за счет КХЛ выиграли ЧМ и Олимпиаду»

Роман Ротенберг дал понять, что без России в мировом хоккее нет конкуренции.

– Я читал, в хоккее хотят создать медиалигу, пригласив в нее команду Ротенберга.

– Честно, я об этом ничего не слышал. Но обсудим этот вопрос.

Всегда хорошо, когда о хоккее говорят. Развиваются разные лиги. А в мировом масштабе если нет России, то нет конкуренции.

Будет деградация Канады, США, шведов и финнов. Они тоже это прекрасно понимают.

Вот как бы ни говорили в Финляндии, но они пришли в КХЛ, и только за счет нашей лиги финны выиграли чемпионат мира и Олимпиаду.

Если бы они не были в КХЛ, то никогда ничего бы не выиграли. И они сами это понимают, – сказал первый вице-президент Федерации хоккея России и главный тренер СКА Роман Ротенберг.