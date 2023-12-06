Губерниев о Ковальчуке в «Спартаке»: «Илья – хоккеист от Бога, гениальный спортсмен. Он еще себя покажет. 40 лет – не возраст»
Дмитрий Губерниев отреагировал на возвращение Ильи Ковальчука в «Спартак».
«Я ничему не удивляюсь. Я знаю, Илья держит себя в прекрасной форме. Он хоккеист от Бога, абсолютно гениальный спортсмен.
Я не сомневаюсь, что это не только пиар ход, но еще и замечательный спортивный ход. Слежу за Ильей, люблю его и желаю удачи ему.
Он еще себя покажет. 40 лет – не возраст», – сказал комментатор Дмитрий Губерниев.
Ковальчук возвращается в «Спартак»! Он не играл в хоккей два года – соскучился
Поброжу, погужу, побужу.
Положу, я на всё положу.
Пока жив, я ещё покажу!"