Губерниев о Ковальчуке в «Спартаке»: «Илья – хоккеист от Бога, гениальный спортсмен. Он еще себя покажет. 40 лет – не возраст»

Теги Спартак Илья Ковальчук Дмитрий Губерниев КХЛ Спорт-Экспресс Хоккей

Дмитрий Губерниев отреагировал на возвращение Ильи Ковальчука в «Спартак».

«Я ничему не удивляюсь. Я знаю, Илья держит себя в прекрасной форме. Он хоккеист от Бога, абсолютно гениальный спортсмен.

Я не сомневаюсь, что это не только пиар ход, но еще и замечательный спортивный ход. Слежу за Ильей, люблю его и желаю удачи ему.

Он еще себя покажет. 40 лет – не возраст», – сказал комментатор Дмитрий Губерниев.

Ковальчук возвращается в «Спартак»! Он не играл в хоккей два года – соскучился

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12 комментариев
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Авторитетное мнение мира хоккея подъехало )
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Ответ stoynarakova
А как насчёт верности КБ ?
Вот он и вернулся
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Ответ Магомед Саид Амирханов
Вот он и вернулся
всем КУ 2 раза ?
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Ответ stoynarakova
всем КУ 2 раза ?
Спартак расформировывали,а Илюша поехал на болота...... денег,видимо,не хватало катастрофично......
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