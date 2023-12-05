Немировски о 2:3 от минского «Динамо»: «Очень обидно. После матча был разговор, что нельзя было проигрывать. Пара ребят начали говорить жестко»

Дэвид Немировски высказался после матча против минского «Динамо» (2:3).

«Все ясно, проиграли игру сами себе, вели 2:0. Не нужно было давать шансы, но мы получили удаления. Важно было выиграть вбрасывание. В концовке все все видели.

Очень обидно, должны были выигрывать сегодня. После матча был разговор, что нельзя было проигрывать. Пара ребят начали говорить жестко. 1:0 и 2:0 – неудобный счет, нужно правильно играть. Но если ничего не делать, то инициатива уйдет сопернику.

После 2:2 у минчан инициатива была несколько еще минут. Все думали, что будет овертайм. Пять на пять мы мало забиваем, не только и Бек», – сказал главный тренер « » .

«Сибирь» проиграла 4-й матч подряд