Немировски о 2:3 от минского «Динамо»: «Очень обидно. После матча был разговор, что нельзя было проигрывать. Пара ребят начали говорить жестко»

Теги Сибирь Дэвид Немировски Динамо Минск КХЛ Николай Прохоркин Тэйлор Бек Хоккей

Дэвид Немировски высказался после матча против минского «Динамо» (2:3).

«Все ясно, проиграли игру сами себе, вели 2:0. Не нужно было давать шансы, но мы получили удаления. Важно было выиграть вбрасывание. В концовке все все видели.

Очень обидно, должны были выигрывать сегодня. После матча был разговор, что нельзя было проигрывать. Пара ребят начали говорить жестко. 1:0 и 2:0 – неудобный счет, нужно правильно играть. Но если ничего не делать, то инициатива уйдет сопернику.

После 2:2 у минчан инициатива была несколько еще минут. Все думали, что будет овертайм. Пять на пять мы мало забиваем, не только Прохоркин и Бек», – сказал главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски

«Сибирь» проиграла 4-й матч подряд

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5 комментариев
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забивают первыми и бросают дальше бороться прослеживается в большенсте домашних матчах.
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А я бы минчан выделил и их характер.Второй гол просто сказка и что-то из Красной машины
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убей их Дэвид .Ты папа .
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Фастовскому и Немировскому как порядочным руководителям нужно застрелиться, ну или в лучшем случае уйти и не портить нервы болельщикам и "деньгодавателям", а вот если их оставить, то пол Новосибирска скоро попадут в нервное отделение. Господин губернатор, ну обратите наконец то внимание, уважайте в нас людей.
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