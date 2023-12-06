Генменеджер «Эдмонтона» не разрешал искать варианты обмена Броберга. Агент защитника заявил о разочаровании в «Ойлерс»

Теги возможные переходы Эдмонтон Кен Холланд НХЛ Филип Броберг Хоккей

Кен Холланд не разрешал агенту Филипа Броберга искать варианты обмена.

Генеральный менеджер «Эдмонтона» опроверг информацию о том, что он разрешил агенту Броберга Дэррину Феррису искать другую команду в НХЛ.

«Я не давал Дэррину разрешения искать обмен для Броберга», – сказал Кен Холланд.

Феррис отреагировал на заявление генменеджера.

«Этот вопрос отражает наше с клиентом разочарование в «Ойлерс». Я активно сотрудничаю с Кеном, чтобы рассмотреть и разрешить эту проблему в частном порядке», – сказал агент.

Срок соглашения игрока с кэпхитом 863 тысячи долларов рассчитан до конца сезона-2023/24.

В нынешнем сезоне НХЛ 22-летний Филип Броберг провел 10 матчей за «Эдмонтон», не набрав очков. Среднее игровое время – 10:31, показатель полезности защитника – «минус 2». В его активе также 4 игры и 2 передачи в АХЛ.

Броберг был выбран «Ойлерс» на драфте-2019 под 8-м общим номером.

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9 комментариев
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Рили? Двухсторонний в смысле что он может влево и вправо кататься?
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Вот бы им от Нерса избавиться, даже с удержанием
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Ответ ovi1000
Петранжело на 5 лет старше Нёрса , а Слэвин пожалуй сопоставим. Но где играет Слэвин? В команде с четкими тактическими защитными схемами , а Эдмонтон при старом тренере играл по схеме " все вперед игра придет".
Причем тут возраст и сравнение команд?
Вопрос был кто есть лучше? Ответ предоставлен.
И не только этими двумя персонажами, а теми кто первыми в голову пришел. Список в принципе на них далеко не заканчивается
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Ответ ovi1000
Назови хоть одного двухстороннего защитника в лиге сильнее Нёрса?
Йоси, Слэвин, Пьетранджело, Тэйвз, Добсон, Райли. Продолжать?
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Ответ fantazer812
Йоси, Слэвин, Пьетранджело, Тэйвз, Добсон, Райли. Продолжать?
ДВУХСТОРОННИХ.
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Ответ ovi1000
ДВУХСТОРОННИХ.
А я односторонних перечислил?)
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Ответ fantazer812
Йоси, Слэвин, Пьетранджело, Тэйвз, Добсон, Райли. Продолжать?
Петранжело на 5 лет старше Нёрса , а Слэвин пожалуй сопоставим. Но где играет Слэвин? В команде с четкими тактическими защитными схемами , а Эдмонтон при старом тренере играл по схеме " все вперед игра придет".
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Ответ fantazer812
Причем тут возраст и сравнение команд? Вопрос был кто есть лучше? Ответ предоставлен. И не только этими двумя персонажами, а теми кто первыми в голову пришел. Список в принципе на них далеко не заканчивается
Да к тому что , ни один адекватный менеджер между Петранжело и Нёрсом не выберет Петранжело .
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