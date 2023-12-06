Генменеджер «Эдмонтона» не разрешал искать варианты обмена Броберга. Агент защитника заявил о разочаровании в «Ойлерс»
Кен Холланд не разрешал агенту Филипа Броберга искать варианты обмена.
Генеральный менеджер «Эдмонтона» опроверг информацию о том, что он разрешил агенту Броберга Дэррину Феррису искать другую команду в НХЛ.
«Я не давал Дэррину разрешения искать обмен для Броберга», – сказал Кен Холланд.
Феррис отреагировал на заявление генменеджера.
«Этот вопрос отражает наше с клиентом разочарование в «Ойлерс». Я активно сотрудничаю с Кеном, чтобы рассмотреть и разрешить эту проблему в частном порядке», – сказал агент.
Срок соглашения игрока с кэпхитом 863 тысячи долларов рассчитан до конца сезона-2023/24.
В нынешнем сезоне НХЛ 22-летний Филип Броберг провел 10 матчей за «Эдмонтон», не набрав очков. Среднее игровое время – 10:31, показатель полезности защитника – «минус 2». В его активе также 4 игры и 2 передачи в АХЛ.
Броберг был выбран «Ойлерс» на драфте-2019 под 8-м общим номером.
Вопрос был кто есть лучше? Ответ предоставлен.
И не только этими двумя персонажами, а теми кто первыми в голову пришел. Список в принципе на них далеко не заканчивается