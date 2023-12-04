Панарин набрал 4+ очка в 19 матчах за карьеру в НХЛ. С момента его дебюта в лиге больше таких игр только у Макдэвида, Драйзайтля и Кучерова

Теги рейтинги Рейнджерс Тампа-Бэй Колорадо Эдмонтон НХЛ Патрик Кэйн Артемий Панарин Никита Кучеров Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль Микко Рантанен Хоккей

Артемий Панарин набрал 4+ очка в 19 матчах за карьеру в НХЛ.

Форвард «Рейнджерс» забросил 3 шайбы и сделал результативную передачу в игре регулярного чемпионата с «Сан-Хосе» (6:5). 

Начиная с сезона-2015/16 (дебютного для Панарина в лиге) больше матчей с 4+ очками провели только 3 игрока – Коннор МакдэвидЭдмонтон», 34), Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 24) и Никита КучеровТампа», 24).

Столько же у Микко Рантанена («Колорадо», 19). Панарин обошел Патрика Кэйна («Детройт», 18). 

По числу игр с 3+ очками за тот же период Панарин (74) уступает только Макдэвиду (109) и Драйзайтлю (82). 

Панарин набрал 3+1 в матче с «Сан-Хосе», став 1-й звездой. У него 15+20 в 23 играх

8 комментариев
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С "СХ" Артемий выдал огненный матч, особенно хороша была его первая шайба. Блэквуд вообще не понял, как она влетела.
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Умница Артемий- отлично играешь и постоянно забиваешь -молодчик, другим бы так !
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Коркинский виртуоз.Красава Тёма!!!
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Это не просто Хлебушек, это самый настоящий праздничный пирог!
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Ответ Барин
хоспади...и ты здесь
Хазяен выпустил барена на вольные хлеба после 1:8?
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Ответ Dinamo8284
Больще всех интересует Овечкин, но посдеднее время что то буксует Александр, время на льду получает как средний игрок 13- 16 мин за игру. Карлссон по 23-25 минут. Неужели возраст дает о себе знать и так сильно. Всё же надеюсь на 30 шайб в сезоне, меньше не хотелось бы . Обойти Гретцки вот главная историческая победа для него , да и для России юыла бы.
Какие 30, ты вообще видел в какой он форме? Там 20 то под вопросом
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