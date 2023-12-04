Панарин набрал 4+ очка в 19 матчах за карьеру в НХЛ. С момента его дебюта в лиге больше таких игр только у Макдэвида, Драйзайтля и Кучерова

Артемий Панарин набрал 4+ очка в 19 матчах за карьеру в НХЛ.

Форвард « » забросил 3 шайбы и сделал результативную передачу в игре регулярного чемпионата с «Сан-Хосе» (6:5).

Начиная с сезона-2015/16 (дебютного для Панарина в лиге) больше матчей с 4+ очками провели только 3 игрока – (« », 34), Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 24) и (« », 24).

Столько же у Микко Рантанена («Колорадо», 19). Панарин обошел Патрика Кэйна («Детройт», 18).

По числу игр с 3+ очками за тот же период Панарин (74) уступает только Макдэвиду (109) и Драйзайтлю (82).

Панарин набрал 3+1 в матче с «Сан-Хосе», став 1-й звездой. У него 15+20 в 23 играх