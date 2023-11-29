Макдэвид – 3-й игрок в истории НХЛ с 3 очками за один период в 3+ матчах подряд. Другие двое – Гретцки и Лемье
Коннор Макдэвид – 3-й игрок в истории НХЛ с 3 очками за один период в 3+ матчах подряд.
Сегодня капитан «Эдмонтона» набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата с «Вегасом» (5:4 Б).
Все баллы он записал в актив во втором периоде. В предыдущих 2 играх он также набирал по 3 очка за период – 0+3 во второй 20-минутке в матче с «Вашингтоном» (5:0) и 1+2 в первой в матче с «Анахаймом» (8:2).
Кроме Макдэвида, серии из 3 или более игр подряд с 3 очками за один период удавались в НХЛ только двум игрокам.
Это Уэйн Гретцки («Эдмонтон», 1985/86 – 4 игры, 1983/84 и 1984/85 – по 3) и Марио Лемье («Питтсбург», 1995/96 – 3).
0,52 гола за игру круто, но недостаточно, чтобы обойти Овечкина - надо будет под 1800 игр провести, нереально.
Но Кросби обойти реально
А Мэттьюз?