Макдэвид – 3-й игрок в истории НХЛ с 3 очками за один период в 3+ матчах подряд. Другие двое – Гретцки и Лемье

Коннор Макдэвид – 3-й игрок в истории НХЛ с 3 очками за один период в 3+ матчах подряд.

Сегодня капитан « » набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата с «Вегасом» (5:4 Б).

Все баллы он записал в актив во втором периоде. В предыдущих 2 играх он также набирал по 3 очка за период – 0+3 во второй 20-минутке в матче с «Вашингтоном» (5:0) и 1+2 в первой в матче с «Анахаймом» (8:2).

Кроме Макдэвида, серии из 3 или более игр подряд с 3 очками за один период удавались в только двум игрокам.

Это Уэйн Гретцки («Эдмонтон», 1985/86 – 4 игры, 1983/84 и 1984/85 – по 3) и (« », 1995/96 – 3).