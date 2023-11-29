Макдэвид – 3-й игрок в истории НХЛ с 3 очками за один период в 3+ матчах подряд. Другие двое – Гретцки и Лемье

Теги рейтинги Питтсбург Эдмонтон Марио Лемье Уэйн Гретцки НХЛ Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид – 3-й игрок в истории НХЛ с 3 очками за один период в 3+ матчах подряд.

Сегодня капитан «Эдмонтона» набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата с «Вегасом» (5:4 Б). 

Все баллы он записал в актив во втором периоде. В предыдущих 2 играх он также набирал по 3 очка за период – 0+3 во второй 20-минутке в матче с «Вашингтоном» (5:0) и 1+2 в первой в матче с «Анахаймом» (8:2). 

Кроме Макдэвида, серии из 3 или более игр подряд с 3 очками за один период удавались в НХЛ только двум игрокам.

Это Уэйн Гретцки («Эдмонтон», 1985/86 – 4 игры, 1983/84 и 1984/85 – по 3) и Марио ЛемьеПиттсбург», 1995/96 – 3). 

23 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владислав Никонов
Это его компания. Он заслуживает там быть по величине своего таланта.
+45
-3
+42
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aviator92
Ой, да ничего вы не понимаете! Сейчас диванная элита спортса на пальцах объяснит, что МакДэвид кончился
+24
-6
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Панин
Ответ цэсемьэр
а кто эта четвёрка?
мегафон, мтс, билайн, теле2
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
akrets
Собственно, так и выглядит тройка лучших
+13
-5
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
appache
пацаны вообще ребята
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Столбов
А воплей то было, что очков не набирает. Поднабрал форму и вернулся на свой космический уровень.
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
петрович сектор1
Винипухам 1 дек ещё накидает)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
old folk
Ответ music35930
Это конечно талант, если не будет травм и доиграет до 40, то обойдет и Кросби и Овечкина по голам.
Коннор всё-таки бомбардир, а не снайпер.
0,52 гола за игру круто, но недостаточно, чтобы обойти Овечкина - надо будет под 1800 игр провести, нереально.
Но Кросби обойти реально
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Иванов
Ответ Splin
99ый как всегда в космическом отрыве😶‍🌫️✌️😬😎
Величайший!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Кутузов
Ответ цэсемьэр
а кто эта четвёрка?
тинки-винки, дипси, ляля, по
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
цэсемьэр
Ответ Splin
Комментарий скрыт
а кто эта четвёрка?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ЗлойМайор
Сдулся Макди. Как и говорили местные эксперты. Факт.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кирил Тарароев
Как? Ведь хейтеры с дивана сказали что мак уже сдулся, пик давно прошёл. Как это эксперты спорта на диване не правы?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vasily Ivanov
Ну вот ,Овечкину еще один недосягаемый рекорд выкатили....
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Аствацатуров
Макдак проснулся. Пару кубков Стенли и один визит на Олимпиаду и все отодвинут Кросби на 4 место
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
music35930
Это конечно талант, если не будет травм и доиграет до 40, то обойдет и Кросби и Овечкина по голам.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ARoman91
Очень вовремя он "проснулся"
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Палец Мето
Ответ music35930
Это конечно талант, если не будет травм и доиграет до 40, то обойдет и Кросби и Овечкина по голам.
)))))
А Мэттьюз?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Splin
99ый как всегда в космическом отрыве😶‍🌫️✌️😬😎
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий