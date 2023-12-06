Губерниев о матче «Спартак» – «Динамо»: «Невероятная история. Чем больше будет таких игр, тем российский спорт по-прежнему будет живее всех живых»

Теги Спартак Дмитрий Губерниев КХЛ Динамо Спорт-Экспресс Хоккей

Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от игры «Спартака» с «Динамо» (8:7 ОТ).

Две команды забросили по 7 шайб в одной игре впервые в истории лиги. Матч «Спартак» – «Динамо» вошел в топ-3 самых результативных в истории Фонбет Чемпионата КХЛ.

«О таких хоккейных матчах можно только мечтать. Конечно, я следил внимательно. Поздравляю «Спартак» с победой. «Динамо» молодцы.

Это то, что двигает российский спорт вперед. Невероятная история. Чем больше будет таких матчей, тем российский спорт по-прежнему будет живее всех живых.

Это касается не только хоккея, а спорта вообще. Тот случай, когда хочется продолжения банкета», – сказал комментатор Дмитрий Губерниев.

«Спартак» – «Динамо» – 8:7!!! Вау, это точно самый веселый матч КХЛ 🔥

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6 комментариев
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зрелищный такой хоккейчик показали, веселенький.....ужас для тренеров и вратарей..
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Азартно сыграли!
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Где что то интересное происходит и Губер тут , как тут реагирует, как кот на сметану со своими клише ! А то без его болельщики не разобрались -таким способом себя пиарит !
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Ответ argentina10
зрелищный такой хоккейчик показали, веселенький.....ужас для тренеров и вратарей..
% реализации бросков 30,77 у одних и 17,95 у других. Это какой-то космос и боль тренерских штабов)))
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