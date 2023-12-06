Губерниев о матче «Спартак» – «Динамо»: «Невероятная история. Чем больше будет таких игр, тем российский спорт по-прежнему будет живее всех живых»

Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от игры «Спартака» с «Динамо» (8:7 ОТ).

Две команды забросили по 7 шайб в одной игре впервые в истории лиги. Матч «Спартак» – «Динамо» вошел в топ-3 самых результативных в истории Фонбет Чемпионата КХЛ.

«О таких хоккейных матчах можно только мечтать. Конечно, я следил внимательно. Поздравляю «Спартак» с победой. «Динамо» молодцы.

Это то, что двигает российский спорт вперед. Невероятная история. Чем больше будет таких матчей, тем российский спорт по-прежнему будет живее всех живых.

Это касается не только хоккея, а спорта вообще. Тот случай, когда хочется продолжения банкета», – сказал комментатор .

«Спартак» – «Динамо» – 8:7!!! Вау, это точно самый веселый матч КХЛ 🔥