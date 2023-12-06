Алексей Жамнов: «Видим, как использовать Ковальчука в «Спартаке». Все продумали, колоссальный опыт, это помощь везде – в раздевалке и на льду»

Алексей Жамнов рассказал о роли Ильи Ковальчука в «Спартаке».

– Мы видим, как будем использовать . Но вам не расскажем. Всему свое время, сами увидите.

Никто не собирается формировать его возвращение. Выпустим только тогда, когда будем понимать, что он будет готов.

Надо сделать правильные шаги. Я знаю, что он тренируется, что в хорошей физической форме. Я в нем даже не сомневался в этом плане. Думаю, скоро вы его увидите.

– Чего ждем от него больше – помощи на льду или лидерства в раздевалке?

– У нас есть Алексей Ковалев, который вернулся в большой спорт после полугода.

Думаю, это помощь везде. И в раздевалке, и на льду. Все‑таки колоссальный опыт.

Мы долго вместе этот шаг обсуждали, все продумали до конца. Это будет полноценная помощь нашему клубу, – сказал главный тренер «Спартака» .

Ковальчук возвращается в «Спартак»! Он не играл в хоккей два года – соскучился