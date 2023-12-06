Алексей Жамнов: «Видим, как использовать Ковальчука в «Спартаке». Все продумали, колоссальный опыт, это помощь везде – в раздевалке и на льду»
Алексей Жамнов рассказал о роли Ильи Ковальчука в «Спартаке».
– Мы видим, как будем использовать Илью Ковальчука. Но вам не расскажем. Всему свое время, сами увидите.
Никто не собирается формировать его возвращение. Выпустим только тогда, когда будем понимать, что он будет готов.
Надо сделать правильные шаги. Я знаю, что он тренируется, что в хорошей физической форме. Я в нем даже не сомневался в этом плане. Думаю, скоро вы его увидите.
– Чего ждем от него больше – помощи на льду или лидерства в раздевалке?
– У нас есть Алексей Ковалев, который вернулся в большой спорт после полугода.
Думаю, это помощь везде. И в раздевалке, и на льду. Все‑таки колоссальный опыт.
Мы долго вместе этот шаг обсуждали, все продумали до конца. Это будет полноценная помощь нашему клубу, – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.
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