Илья Ковальчук: «Опоздал на матч «Спартака» – была тренировка на льду. Полностью сфокусирован на команде, чтобы как можно больше и лучше помочь»

Илья Ковальчук рассказал о физической форме после перехода в «Спартак».

«Спартак» представил Илью Ковальчука в качестве игрока команды в матче Фонбет чемпионата против «Динамо».

– Вы в команде будете только хоккеистом? Или может еще и играющим тренером?

– Да нет, конечно. У нас тренерского штаба хватает с их опытом.

Как игровым, так и тренерским. Я полностью буду сфокусирован на команде, чтобы как можно больше и лучше помочь своим присутствием и игрой.

– Кто вам приглянулся у «Спартака»? С кем хотели бы играть в тройке?

– Да я думаю, неважно. Самое главное – пробиться в состав.

Потому что ребята играют здорово, самоотверженно. В нападении все в порядке. Поэтому будем доказывать свою состоятельность.

– Вы до последнего момента вели переговоры со «Спартаком». Что обсуждали в первую очередь? Физика? Вы выложили в соцсети, как упорно тренируетесь.

– Я и сейчас занимаюсь. Поэтому и опоздал на матч, у меня была вечерняя тренировка на льду. Приехал ко второму периоду.

Готовлюсь как обычно это делал перед сезоном. Уже опыт есть, когда приезжал в «Авангард» в это же время года. Так что все идет в штатном режиме.

– Когда вы начнете тренироваться со « »?

– Я еще с командой не занимаюсь. Думаю, что начнем тренироваться вместе, когда стартует перерыв в чемпионате, – сказал .