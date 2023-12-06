Илья Ковальчук: «Опоздал на матч «Спартака» – была тренировка на льду. Полностью сфокусирован на команде, чтобы как можно больше и лучше помочь»

Теги Спартак Илья Ковальчук КХЛ Матч ТВ Хоккей

Илья Ковальчук рассказал о физической форме после перехода в «Спартак».

«Спартак» представил Илью Ковальчука в качестве игрока команды в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Динамо».

– Вы в команде будете только хоккеистом? Или может еще и играющим тренером?

– Да нет, конечно. У нас тренерского штаба хватает с их опытом.

Как игровым, так и тренерским. Я полностью буду сфокусирован на команде, чтобы как можно больше и лучше помочь своим присутствием и игрой.

– Кто вам приглянулся у «Спартака»? С кем хотели бы играть в тройке?

– Да я думаю, неважно. Самое главное – пробиться в состав.

Потому что ребята играют здорово, самоотверженно. В нападении все в порядке. Поэтому будем доказывать свою состоятельность.

– Вы до последнего момента вели переговоры со «Спартаком». Что обсуждали в первую очередь? Физика? Вы выложили в соцсети, как упорно тренируетесь.

– Я и сейчас занимаюсь. Поэтому и опоздал на матч, у меня была вечерняя тренировка на льду. Приехал ко второму периоду.

Готовлюсь как обычно это делал перед сезоном. Уже опыт есть, когда приезжал в «Авангард» в это же время года. Так что все идет в штатном режиме.

– Когда вы начнете тренироваться со «Спартаком»?

– Я еще с командой не занимаюсь. Думаю, что начнем тренироваться вместе, когда стартует перерыв в чемпионате, – сказал Илья Ковальчук.

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1 комментарий
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Я вот одного не могу понять: у Спартака что, самолюбия нет вообще???
Человек ни в один трудный год, ни в один локаут не заехал за команду поиграть, пусть за крохи, за еду, но к своим.
Сейчас, когда игра идёт, он объявился, так зачем его брать??? А главный вопрос Н###Я???????????? он Спартаку такой преданный..
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