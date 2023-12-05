«Сибирь» проиграла 4-й матч подряд

«Сибирь» проиграла четвертый матч КХЛ подряд.

Команда тренера уступила минскому « » (2:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

На данный момент « » занимает восьмое место на Востоке, набрав 41 балл после 40 игр.

В следующем матче, 7 декабря, клуб сыграет с «Барысом».