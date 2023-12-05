«Сибирь» проиграла 4-й матч подряд

Теги Сибирь Дэвид Немировски Динамо Минск КХЛ Хоккей

«Сибирь» проиграла четвертый матч КХЛ подряд.

Команда тренера Дэвида Немировски уступила минскому «Динамо» (2:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

На данный момент «Сибирь» занимает восьмое место на Востоке, набрав 41 балл после 40 игр.

В следующем матче, 7 декабря, клуб сыграет с «Барысом».

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14 комментариев
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И ЭТО ЕЩЁ НЕ ВСЁ. ДАЛЬШЕ БУДЕТ ЕЩЁ ХУЖЕ. ПОКА ДНА НЕ ДОСТАНЕМ.
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Ничë так домашняя серия выходит, 4 игры - 4 баранки, вот только перед её началом чуть ли не все победы себе засчитали в копилку, типа все соперники не топы и легко проходимы. А оно вон оно чё, Михалыч...
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Ответ Владимир Мизонов
И ЭТО ЕЩЁ НЕ ВСЁ. ДАЛЬШЕ БУДЕТ ЕЩЁ ХУЖЕ. ПОКА ДНА НЕ ДОСТАНЕМ.
Это точно
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"команда Девида немировски"! Звучит?!!! С приходом данного Типа, Сибирь как команда пропала! Имея прошлогодний состав, можно было бороться за первую 4-ку в конференции. Но нет, надо всё сломать, разрушить... " пивная лига" ждёт нас вместе с (недо)тренером и его "атакующим хоккеем"!!!!
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самое главное, что и болельщики всё это проглатывают, такую команду, кто как не мы должны это решать, приходим болеть за команду, которой нет
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Да сколько можно где сибирский характер где игра ген менеджер дно, я бы тоже за 50 лямов на этом балете покатался.
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Может пора заканчивать играть в атакующий хоккей и расставить всех по местам, пока ещё есть на это время. Менеджеру, как и Тренеру пора набраться смелости и подать в отставку, один поражает непонятными подписаниями, второй ума команде не может дать и вдохнуть в неё уверенность и характер. В который раз наблюдали безвольную игру Сибири, коих в этом сезоне была львиная доля, а проиграли сами себе, ибо не смогли оправиться от холодных шайб в начале 3-го.
Команде нужен хозяин, дядька, который придёт и привьет волю к победам, как в своё время сыграл роль этого дядьки С. Н. Гимаев, сказав игрокам: "Болельщики простят многое, но не простят равнодушия. Идите и бейтесь", которая позже стала крылатой и была увековечена в граффити. С пассажирами надо что-то решать, Сушко как обычно полный ноль, Прохоркина нет на льду, у Бэка куча брака, в общем где лидеры? Или они у нас лидеры только в зарплатных ведомостях...
Больше всего обидно за Костина, к нему вопросов нет. С учетом появления мешка из НХЛ у него шансов на игру практики не остаётся, а команда не дала ему шанса выиграть этот матч, хотя он тащил.
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Ответ Лёха Сибиряк
Ничë так домашняя серия выходит, 4 игры - 4 баранки, вот только перед её началом чуть ли не все победы себе засчитали в копилку, типа все соперники не топы и легко проходимы. А оно вон оно чё, Михалыч...
Там где можно брать, мы Сибирь чемпион, отдаём очки на ровном месте
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Ответ rusiks
"команда Девида немировски"! Звучит?!!! С приходом данного Типа, Сибирь как команда пропала! Имея прошлогодний состав, можно было бороться за первую 4-ку в конференции. Но нет, надо всё сломать, разрушить... " пивная лига" ждёт нас вместе с (недо)тренером и его "атакующим хоккеем"!!!!
вам не кажется, что Прохоркина надо менять, не какой он не капитан, сам еле катается, и команду завести не может
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Ответ Анатолий Рискин
самое главное, что и болельщики всё это проглатывают, такую команду, кто как не мы должны это решать, приходим болеть за команду, которой нет
ПОЛНЫЙ СТАДИОН. ЛЮДИ НА ЧТО ХОДЯТ НЕПОНЯТНО. НЕУЖЕЛИ ВСЁ МОЛЧАТ.
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Ответ Анатолий Рискин
вам не кажется, что Прохоркина надо менять, не какой он не капитан, сам еле катается, и команду завести не может
ДАВНО ПОРА БЫЛО.
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Ответ Анатолий Рискин
вам не кажется, что Прохоркина надо менять, не какой он не капитан, сам еле катается, и команду завести не может
По нему видно, что команда иму не нравится он себя считает ТОП и он должен играть в ЦСКА
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Ответ Анатолий Рискин
вам не кажется, что Прохоркина надо менять, не какой он не капитан, сам еле катается, и команду завести не может
менять в смысле - гнать? тогда потеряем много денег... менять с места капитана? так это не даст никаких результатов!!! в команде этого сезона литера"К" является просто буквой! нет лидера от слова "вообще"!!!
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Ответ Владимир Мизонов
ПОЛНЫЙ СТАДИОН. ЛЮДИ НА ЧТО ХОДЯТ НЕПОНЯТНО. НЕУЖЕЛИ ВСЁ МОЛЧАТ.
Во, во
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