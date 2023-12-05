«Сибирь» проиграла 4-й матч подряд
«Сибирь» проиграла четвертый матч КХЛ подряд.
Команда тренера Дэвида Немировски уступила минскому «Динамо» (2:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
На данный момент «Сибирь» занимает восьмое место на Востоке, набрав 41 балл после 40 игр.
В следующем матче, 7 декабря, клуб сыграет с «Барысом».
Команде нужен хозяин, дядька, который придёт и привьет волю к победам, как в своё время сыграл роль этого дядьки С. Н. Гимаев, сказав игрокам: "Болельщики простят многое, но не простят равнодушия. Идите и бейтесь", которая позже стала крылатой и была увековечена в граффити. С пассажирами надо что-то решать, Сушко как обычно полный ноль, Прохоркина нет на льду, у Бэка куча брака, в общем где лидеры? Или они у нас лидеры только в зарплатных ведомостях...
Больше всего обидно за Костина, к нему вопросов нет. С учетом появления мешка из НХЛ у него шансов на игру практики не остаётся, а команда не дала ему шанса выиграть этот матч, хотя он тащил.