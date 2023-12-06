«Сибирь» уволит Немировски, Кривокрасов станет и.о. («СЭ»)
Тренер Дэвид Немировски покинет «Сибирь».
Как сообщает «Спорт-Экспресс», главный тренер Немировски и его помощник Евгений Королев в ближайшее время будут отправлены в отставку.
Сергей Кривокрасов займет должность исполняющего обязанности.
47-летний Немировски возглавил «Сибирь» в апреле, подписав контракт по схеме 1+1.
На данный момент клуб Фонбет Чемпионата КХЛ занимает восьмое место на Востоке, набрав 41 балл после 40 игр.
Без него пропадёт ваш смысл жизни.