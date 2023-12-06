«Сибирь» уволит Немировски, Кривокрасов станет и.о. («СЭ»)

Теги Сибирь Дэвид Немировски Евгений Королев Сергей Кривокрасов отставки КХЛ Спорт-Экспресс Хоккей

Тренер Дэвид Немировски покинет «Сибирь».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», главный тренер Немировски и его помощник Евгений Королев в ближайшее время будут отправлены в отставку.

Сергей Кривокрасов займет должность исполняющего обязанности.

47-летний Немировски возглавил «Сибирь» в апреле, подписав контракт по схеме 1+1.

На данный момент клуб Фонбет Чемпионата КХЛ занимает восьмое место на Востоке, набрав 41 балл после 40 игр.

«Сибирь» проиграла 4-й матч подряд

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18 комментариев
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Не в нем проблема. Увольнять надо выше
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Ответ Алексей Суховей
Не в нем проблема. Увольнять надо выше
Фастовского давно пора уволить.
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Ответ Алексей Суховей
Не в нем проблема. Увольнять надо выше
согласен, надо смотреть. туда откуда рыба начинает гнить
+8
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А ведь штаб АБ нуждается в немедленным усилении главным тренером. А тут Давид Семенович освобождается. Ни то место выбрал, конечно
+4
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+4
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
А что, Немировски плохой тренер?
+2
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+2
Ну наконец-то!
+1
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+1
С кем теперь Ротенберг будет пререкаться на матчах?
+1
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+1
Ответ ivan555navi
А что, Немировски плохой тренер?
Твой кумир заявил, что он из пивной лиги, как ты посмел пропустить его очередной поток сознания?
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Ответ ivan555navi
А что, Немировски плохой тренер?
НИКАКОЙ!!!
+1
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Фастовский опытный функционер... изначально Немировский был обречен на увольнение, состав не позволяет прыгать выше, а тут есть ритуальная жертва
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Ответ Максим Столбов
С кем теперь Ротенберг будет пререкаться на матчах?
не, лучше Заварухина! как раз скоро кикнут)
+1
0
+1
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Серый
Твой кумир заявил, что он из пивной лиги, как ты посмел пропустить его очередной поток сознания?
РР твой кумир и остальных хейтеров.
Без него пропадёт ваш смысл жизни.
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Учатся на ошибках руководства Торпедо, не стали давать физруку доработать до конца сезона
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ПОСМОТРИМ ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО.
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Жили не богато, так еще и обокрали
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Неудивительно. Атакующий хоккей просто с нуля не построишь, тем более, что больше игра вызывает уныние. Но только ли в Немировски дело?
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Если правда, это хорошая новость.
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Может Мартемьяна обратно?
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