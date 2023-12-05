Жамнов о 8:7 с «Динамо»: «Не было пассажиров, все бились! В обороне много ошибок совершали, но такие игры бывают, когда момент – гол. До идеала еще далеко»

Алексей Жамнов прокомментировал победу в матче против «Динамо» (8:7 ОТ).

«Радует то, что ребята молодцы. Они сыграли до конца. Было видно, что они верят в то, что можно вернуться в игру, даже когда счет был 3:6. Не было пассажиров, все бились!

Игра в обороне в последних матчах? Нет предела совершенству. Ясно, что сегодня в обороне много ошибок совершали, но такие игры бывают, когда момент – гол. До идеала нам еще очень далеко. Ребята понимают требования, но для этого нужно время.

Объявление о возвращении в клуб? Честно говоря, я не слышал. Мне больше интересно, что на лавке подходит, контакт с игроками.

Тренерский штаб «Спартака» видит, где можно использовать Ковальчука, но всему свое время, никто не собирается форсировать его возвращение», – сказал главный тренер «Спартака» .

«Спартак» и «Динамо» – первые команды в КХЛ, забившие по 7 голов в одной игре. Матч вошел в топ-3 самых результативных в истории лиги

Ковальчук возвращается в «Спартак»! Он не играл в хоккей два года – соскучился