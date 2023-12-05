Ковальчук о возвращении в «Спартак»: «Блудный сын вернулся домой»

Теги Спартак Алексей Жамнов Илья Ковальчук КХЛ Матч ТВ Хоккей

Илья Ковальчук прокомментировал свое возвращение в «Спартак».

Клуб объявил о возвращении Ковальчука во время матча с «Динамо» (8:7 ОТ).

– «Спартак» проигрывал 3:6. Но когда на арене объявили, что подписали контракт с Ильей Ковальчуком, то счет превратился в 7:6. Это так работает ваша магия?

– Нет, это ребята – красавцы. И для зрителей хоккей был сегодня очень интересным и смотрибельным. Но думаю, что тренерский штаб сделает выводы по поводу игры в обороне.

– Вы ведь еще официально не подписали контракт со «Спартаком»? Когда это сделаете?

– Да вот сейчас уже, скоро – сегодня.

– А когда ждать вашего дебюта?

– Это все скажет Алексей Юрьевич [Жамнов]. Сейчас будем тренироваться и готовиться.

– Вы с какими эмоциями пришли в команду?

– Приятно, конечно, переходить в «Спартак». Блудный сын вернулся домой, – сказал Илья Ковальчук.

Ковальчук – воспитанник «Спартака», в составе которого дебютировал на профессиональном уровне в 1999 году и играл до 2001 года.

Ковальчук возвращается в «Спартак»! Он не играл в хоккей два года – соскучился

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11 комментариев
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блудный от слова "блуд", а не "блуждать".
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Ответ Александр Василич
Расформирован 2017
обратно сформировать нужно
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Son of a Blood
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блудный сын лучше бы в ТХК вернулся
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Скорее блудный дед.
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Ответ Персональные данные Номер 67327384
Son of a Blood
Блад, капитан Блад.
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Ответ Вячеслав Лобачев
блудный сын лучше бы в ТХК вернулся
Расформирован 2017
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Что ж, удачи!
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ребята,кого вы обсуждаете? таких на Ленинградке много кучек стоит...
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Ответ Ветер
блудный от слова "блуд", а не "блуждать".
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