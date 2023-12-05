Ковальчук о возвращении в «Спартак»: «Блудный сын вернулся домой»
Илья Ковальчук прокомментировал свое возвращение в «Спартак».
Клуб объявил о возвращении Ковальчука во время матча с «Динамо» (8:7 ОТ).
– «Спартак» проигрывал 3:6. Но когда на арене объявили, что подписали контракт с Ильей Ковальчуком, то счет превратился в 7:6. Это так работает ваша магия?
– Нет, это ребята – красавцы. И для зрителей хоккей был сегодня очень интересным и смотрибельным. Но думаю, что тренерский штаб сделает выводы по поводу игры в обороне.
– Вы ведь еще официально не подписали контракт со «Спартаком»? Когда это сделаете?
– Да вот сейчас уже, скоро – сегодня.
– А когда ждать вашего дебюта?
– Это все скажет Алексей Юрьевич [Жамнов]. Сейчас будем тренироваться и готовиться.
– Вы с какими эмоциями пришли в команду?
– Приятно, конечно, переходить в «Спартак». Блудный сын вернулся домой, – сказал Илья Ковальчук.
Ковальчук – воспитанник «Спартака», в составе которого дебютировал на профессиональном уровне в 1999 году и играл до 2001 года.
Ковальчук возвращается в «Спартак»! Он не играл в хоккей два года – соскучился