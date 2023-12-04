Морозов о КХЛ: «Никто не может предсказать, кто выиграет Кубок Континента. Это заложено в стратегии – максимально непредсказуемый чемпионат»

Алексей Морозов поделился мнением о непредсказуемости чемпионата КХЛ.

– Видно, что стало больше интриги по сравнению с прошлым сезоном. Каковы причины этого – помимо плотного графика – и какую роль в этом сыграла лига?

– Я давно говорил, что введение жесткого потолка и пола зарплат – это не секундное решение. И в прошлом сезоне было достаточно интриги и в регулярном чемпионате, и в плей-офф.

Команды выравниваются, менеджеры и тренеры пересматривают свою работу: как подбирать состав, как его готовить к сезону.

От этого, наверное, происходит то, что мы видим, – много интриги. Сейчас никто не может предсказать, кто выиграет Кубок Континента.

Это то, к чему мы идем и что у нас заложено в стратегии – чтобы чемпионат был максимально непредсказуемым и интересным для болельщиков.

– Видно, что проблемы по игре есть у ЦСКА и СКА, что, конечно, добавляет интерес к сезону. Как вы считаете, к февралю обе команды решат свои проблемы?

– Я не вижу, что у них большие проблемы. Если обратиться к истории, то далеко ходить не надо.

Например, у нас «Ак Барс» в прошлом сезоне примерно к этому же времени имел еще худшее положение – у него было 16 побед в 36 играх, а сейчас у СКА 23 победы, у ЦСКА – 20.

Эти команды планомерно идут к плей-офф, они знают, как играть, отрабатывают новые связки.

Возможно, они меняют систему игры, потому что их уже хорошо изучили. Я думаю, весной мы увидим совсем другие команды и не будем говорить о том, что у них есть какие-то проблемы.

Все бывает: тяжелый сезон, бывает череда неудач, травм.

Команды исправляются – посмотрите, сколько уже побед подряд у СКА, поднимающегося все выше и выше по турнирной таблице, – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.