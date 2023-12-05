Кожевников о безголевой серии Овечкина: «Он же не робот. Все это пройдет, игр еще полно»

Александр Кожевников прокомментировал безголевую серию Александра Овечкина.

Форвард «Вашингтона» не может поразить ворота соперников уже семь матчей подряд.

«Нужно находиться в команде, чтобы понимать, что происходит с «Вашингтоном». Идет большой спад у команды.

Что с Овечкиным? На Александра идет большое давление. Все от него требуют что-то, и он это чувствует. Сильное психологическое давление. Я думаю, что все это пройдет. Игр еще полно. Все будет нормально!

Бывает такое в жизни. Он один такой? Овечкин же не робот, не машина. Все бывает в жизни. Если будет такое до конца сезона – тогда это проблема. Еще момент: он же не один играет в клубе.

Должны быть помощники — Александр все-таки забивающий товарищ. Ему большое внимание уделяется. Сам «Вашингтон» не очень хорошо выглядит. Значит дело в тренерском штабе», — сказал двукратный олимпийский чемпион.

У Овечкина – 7 матчей без голов (бывало и больше). Но что хуже: «Вашингтон» сгорел «Аризоне» – 0:6

