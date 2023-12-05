Кожевников о безголевой серии Овечкина: «Он же не робот. Все это пройдет, игр еще полно»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Александр Кожевников Хоккей

Александр Кожевников прокомментировал безголевую серию Александра Овечкина.

Форвард «Вашингтона» не может поразить ворота соперников уже семь матчей подряд.

«Нужно находиться в команде, чтобы понимать, что происходит с «Вашингтоном». Идет большой спад у команды.

Что с Овечкиным? На Александра идет большое давление. Все от него требуют что-то, и он это чувствует. Сильное психологическое давление. Я думаю, что все это пройдет. Игр еще полно. Все будет нормально!

Бывает такое в жизни. Он один такой? Овечкин же не робот, не машина. Все бывает в жизни. Если будет такое до конца сезона – тогда это проблема. Еще момент: он же не один играет в клубе.

Должны быть помощники — Александр все-таки забивающий товарищ. Ему большое внимание уделяется. Сам «Вашингтон» не очень хорошо выглядит. Значит дело в тренерском штабе», — сказал двукратный олимпийский чемпион.

У Овечкина – 7 матчей без голов (бывало и больше). Но что хуже: «Вашингтон» сгорел «Аризоне» – 0:6
 

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий