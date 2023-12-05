Кучеров разделил с Зубовым 12-е место по очкам в НХЛ среди россиян

Никита Кучеров делит 12-е место по очкам в НХЛ среди россиян.

Ранее форвард «Тампы» отличился голом и ассистом в матче регулярного чемпионата против «Далласа» (4:0).

Всего в НХЛ у него 771 (292+479) очков – в 669 играх. По очкам в лиге среди россиян Кучеров делит 12-е место с Сергеем Зубовым, у которого 152 шайбы и 619 ассистов в 1068 матчах.

Лучший по очкам в НХЛ среди россиян – форвард «Вашингтона» Александр Овечкин – 1499 (827+672) очков в 1369 матчах.