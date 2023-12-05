Кучеров разделил с Зубовым 12-е место по очкам в НХЛ среди россиян
Никита Кучеров делит 12-е место по очкам в НХЛ среди россиян.
Ранее форвард «Тампы» отличился голом и ассистом в матче регулярного чемпионата против «Далласа» (4:0).
Всего в НХЛ у него 771 (292+479) очков – в 669 играх. По очкам в лиге среди россиян Кучеров делит 12-е место с Сергеем Зубовым, у которого 152 шайбы и 619 ассистов в 1068 матчах.
Лучший по очкам в НХЛ среди россиян – форвард «Вашингтона» Александр Овечкин – 1499 (827+672) очков в 1369 матчах.
800 - 300 - 500
Пройдя по ссылке понял, что если всё пойдёт нормально, девятым Куч может стать уже в этом сезоне, седьмым может стать в следующем. Попасть в пятёрку вот будет уже не слишком просто (так как лет уже не 25), но при этом совершенно реально, а где пятое, там уже считай и четвёртое, а вот тройка это уже будет подвиг, до Фёдорова ещё и с четвёртого места прилично пилить.