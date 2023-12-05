Кучеров разделил с Зубовым 12-е место по очкам в НХЛ среди россиян

Теги Тампа-Бэй Александр Овечкин Сергей Зубов рейтинги НХЛ Никита Кучеров Хоккей

Никита Кучеров делит 12-е место по очкам в НХЛ среди россиян.

Ранее форвард «Тампы» отличился голом и ассистом в матче регулярного чемпионата против «Далласа» (4:0).

Всего в НХЛ у него 771 (292+479) очков – в 669 играх. По очкам в лиге среди россиян Кучеров делит 12-е место с Сергеем Зубовым, у которого 152 шайбы и 619 ассистов в 1068 матчах.

Лучший по очкам в НХЛ среди россиян – форвард «Вашингтона» Александр Овечкин – 1499 (827+672) очков в 1369 матчах.

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7 комментариев
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Ждём в этом сезоне круглые числа:
800 - 300 - 500
+9
0
+9
Десятку, конечно, привести Спортсу сложно, ведь мы и сами можем пройти по ссылке, а значит, нахрена нам сервис, если мы не инвалиды. Именно так размышляет большинство новостников большинства разделов здесь (ну кроме Балабанова Александра в том же хоккее).
Пройдя по ссылке понял, что если всё пойдёт нормально, девятым Куч может стать уже в этом сезоне, седьмым может стать в следующем. Попасть в пятёрку вот будет уже не слишком просто (так как лет уже не 25), но при этом совершенно реально, а где пятое, там уже считай и четвёртое, а вот тройка это уже будет подвиг, до Фёдорова ещё и с четвёртого места прилично пилить.
+4
0
+4
Ответ Егор Старов
Чё та антипатриоты Куч и Панара разошлись ...
Не антипатриоты,а антипуты,это разные вещи!
+3
0
+3
Ответ ɔculpa
Десятку, конечно, привести Спортсу сложно, ведь мы и сами можем пройти по ссылке, а значит, нахрена нам сервис, если мы не инвалиды. Именно так размышляет большинство новостников большинства разделов здесь (ну кроме Балабанова Александра в том же хоккее). Пройдя по ссылке понял, что если всё пойдёт нормально, девятым Куч может стать уже в этом сезоне, седьмым может стать в следующем. Попасть в пятёрку вот будет уже не слишком просто (так как лет уже не 25), но при этом совершенно реально, а где пятое, там уже считай и четвёртое, а вот тройка это уже будет подвиг, до Фёдорова ещё и с четвёртого места прилично пилить.
да, вроде ещё недавно Фёдоров был безальтернативно лидером, с отрывом в 150 очков от второго и третьего места, а вот уже и третий, с отставанием от лидера в 320 очков...
+1
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+1
Есть шанс догнать Ови. Без травм это 6-7 сезонов.
0
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Ответ Барин
Ждём в этом сезоне круглые числа: 800 - 300 - 500
Никита на пике. Так и будет.
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