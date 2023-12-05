Хоккейное агентство сообщило об интересе к форварду «Трактора» Шабанову в НХЛ: «Пять-шесть клубов уже выходили с предложениями»
Хоккейное агентство Winners сообщило об интересе к Максиму Шабанову в НХЛ.
«Хотим прокомментировать многочисленные новости относительно интереса со стороны клубов Северной Америки к Максиму Шабанову.
Мы подтверждаем, что такая заинтересованность в нападающем у клубов НХЛ действительно есть, порядка пяти-шести команд уже выходили с предложениями, но решение Максим будет принимать по окончании контракта с ХК «Трактор», который заканчивается в 2024 году», — сообщили в Winners Hockey Agency.
В этом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ на счету 23-летнего Шабанова 38 матчей, в которых он набрал 30 (15+15) очков.