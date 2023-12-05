Хоккейное агентство сообщило об интересе к форварду «Трактора» Шабанову в НХЛ: «Пять-шесть клубов уже выходили с предложениями»

Теги Трактор возможные переходы НХЛ КХЛ Максим Шабанов Хоккей

Хоккейное агентство Winners сообщило об интересе к Максиму Шабанову в НХЛ.

«Хотим прокомментировать многочисленные новости относительно интереса со стороны клубов Северной Америки к Максиму Шабанову.

Мы подтверждаем, что такая заинтересованность в нападающем у клубов НХЛ действительно есть, порядка пяти-шести команд уже выходили с предложениями, но решение Максим будет принимать по окончании контракта с ХК «Трактор», который заканчивается в 2024 году», — сообщили в Winners Hockey Agency.

В этом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ на счету 23-летнего Шабанова 38 матчей, в которых он набрал 30 (15+15) очков.

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