Шабанов о буллитах Кузнецова: «Гретцки сказал, что надо урезать время. Но это же импровизация, часть игры – кто кого переиграет. Ничего плохого в этом не вижу»

Теги Трактор Вашингтон Уэйн Гретцки НХЛ КХЛ Евгений Кузнецов Максим Шабанов Хоккей

Максим Шабанов высказался о буллитах форварда «Вашингтона» Евгения Кузнецова.

Нападающий нередко исполняет попытку, доезжая до ворот соперника в замедленном темпе. Ранее буллит Кузнецова раскритиковал Уэйн Гретцки. Лучший бомбардир в истории НХЛ предложил ограничить время на выполнение броска 7-8 секундами.

– Многие отмечают ваше исполнение буллитов. Тренируете ли вы их отдельно?

– Если время после тренировок остается, то могу побить буллиты, использовать что-то новое. 

– У вас уже есть свой стиль исполнения буллитов? 

– Фирменного стиля нет. Просто летом смотришь, кто и как делает, пробуешь что-то новое. Если проходит, то потом используешь в регулярном чемпионате. 

– Вы уже исполняли «медленный буллит» в стиле Евгения Кузнецова. Он сложный для вратарей? 

– Для вратарей это сложный буллит, если Женя раз за разом его забивает. Тяжело ждать, когда игрок катится медленно. Но я в этом ничего плохого не вижу.

Гретцки сказал, что надо урезать время для исполнения буллита, но это же импровизация, это часть игры – кто кого переиграет. 

– Кузнецов этим летом тренировался на арене «Трактор». Какие впечатления от общения с ним?

– Было общение, он хороший, позитивный человек. Только положительные впечатления от него, – сказал нападающий «Трактора» Максим Шабанов.

Кузнецов о критике от Гретцки по поводу замедленных буллитов: «Ну запретят – и запретят. Хоть чем-то запомнюсь в НХЛ, получается»

2 комментария
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Кузя молодец, в любом случае. Талантливый хоккеист.
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