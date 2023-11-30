Шабанов о том, что крестит лед после голов: «Я верующий человек. Многое зависит от тебя самого, партнеров. Но на все воля Всевышнего»

Форвард «Трактора» Максим Шабанов высказался касательно религии.

– После голов крестите лед. Вы верующий человек?

– Я верующий человек и считаю, что все благодаря Всевышнему. Понятно, что многое зависит от тебя самого, твоей работы и партнеров. Но на все воля Всевышнего.

– Прошла половина сезона . Как оцените результаты «Трактора»?

– Не моя работать – оценивать. Первая задача – попасть в плей-офф, а главная – выиграть , как в принципе и для всех команд. Нам надо продолжать работать и побеждать.

– Приятно было побить рекорд клуба по результативной серии?

– Приятно, что я обновил рекорд клуба, но не обращал на это особого внимания. Самая главная задача – чтобы «Трактор» побеждал. Ты концентрируешься на игре команды, а набранные очки – это бонус, – сказал нападающий « » .