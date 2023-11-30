Шабанов о том, что крестит лед после голов: «Я верующий человек. Многое зависит от тебя самого, партнеров. Но на все воля Всевышнего»

Теги Трактор КХЛ Кубок Гагарина религия Максим Шабанов Хоккей

Форвард «Трактора» Максим Шабанов высказался касательно религии.

– После голов крестите лед. Вы верующий человек?

– Я верующий человек и считаю, что все благодаря Всевышнему. Понятно, что многое зависит от тебя самого, твоей работы и партнеров. Но на все воля Всевышнего. 

– Прошла половина сезона КХЛ. Как оцените результаты «Трактора»?

– Не моя работать – оценивать. Первая задача – попасть в плей-офф, а главная – выиграть Кубок Гагарина, как в принципе и для всех команд. Нам надо продолжать работать и побеждать. 

– Приятно было побить рекорд клуба по результативной серии

– Приятно, что я обновил рекорд клуба, но не обращал на это особого внимания. Самая главная задача – чтобы «Трактор» побеждал. Ты концентрируешься на игре команды, а набранные очки – это бонус, – сказал нападающий «Трактора» Максим Шабанов.

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14 комментариев
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ОКР-обсессивно-компульсивное расстройство. На все есть диагноз специалиста
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Вот только Боженьке и осталось, думать-сколько и как ты забросишь шайб. Главное здоровье, остальное в твоих руках.
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Правильный парень. Дай бог здоровья тебе и твоей семье
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Да оставьте вы Бога в покое..Не беспокойте вы его по пустякам..
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Ответ banchik1
Грамотность. В отличие от.
Ну да, Шольцев, Байденов и прочих Макронов выбирали исключительно грамотные люди. А плебс верящий в "демократию" лишь только думал, что они кого-то выбирают.
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Ответ banchik1
А если он всемогущ, может ли создать камень, который сам не сможет поднять?
А ты просил поднять?
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Почему этот комментарий отображается именно так?
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как же местную либерду корежит от слова верующий))
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Ответ Ivan Sergeev
Какой диагноз можно поставить людям верящим в "демократию"?
Грамотность. В отличие от.
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