Сергей Светлов: «Проблемы «Вашингтона» привели к рождению нового Овечкина. Он больше проявляет себя как организатор игры»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Ларс Никлас Бэкстрем Евгений Кузнецов Сергей Светлов Том Уилсон Хоккей

Сергей Светлов считает, что Александр Овечкин стал играть в другом стиле.

«Вашингтон» на Востоке меньше всех забил, зато по пропущенным – в лидерах. Наверное, такая картина – впервые за все время эпохи Александра Овечкина. Не могу припомнить, чтобы раньше «cтоличные» играли так экономно и консервативно.

Причины такого преображения? Во-первых, пришел новый тренер, со своей схемой игры. Во-вторых, есть проблемы у двух ведущих центров команды – Евгения Кузнецова и Никласа Бэкстрема, которые привели к снижению результативности команды и к рождению нового Овечкина. 

Раньше Кузнецов и Бэкстрем первого снайпера «Вашингтона» обслуживали на высшем уровне. Теперь швед на долгосрочном бюллетене, а Кузнецов пока не доминирует так, как три года назад в чемпионском сезоне (с момента победы «Вашингтона» в Кубке Стэнли прошло уже более 5 лет – прим. Sports.ru). Тогда, если помните, именно Кузнецов мог поспорить с Овечкиным за титул самого ценного игрока плей-офф.

Но надо отдать должное Овечкину. В нынешней ситуации ему удалось подстроиться под команду и приносить ей максимальную пользу в новой роли. Теперь Александр больше проявляет себя как организатор игры, в некотором смысле как диспетчер. Это и понятно, ему приходится больше брать шайбу в центральной зоне, затаскивать ее в зону соперника, находить партнеров. Тогда как раньше эту шайбу ему чаще доставляли в зоны для голевого броска.

Кстати, именно благодаря новому Овечкину силовик Том Уилсон всех удивляет, бьет личные рекорды и уже сделал хет-трик», – сказал бывший тренер клубов КХЛ. 

У Овечкина – худший старт в карьере. И кажется, это не случайность

Форвард «Вашингтона» Уилсон сделал 1-й хет-трик в НХЛ в 700-м матче. Овечкин ассистировал при 2 шайбах из 3

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33 комментария
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што?
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Да, Саня сейчас больше на раздаче. Самый слабый состав в лиге наряду с Чикаго, передачу ему сделать некому. Там большей половине состава место в АХЛ. А Кузя совсем на хоккей забил. Но Гретцки это не спасёт.
+36
-13
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Интересно он хоть одну игру смотрел в этом сезоне? Жалко Кузю, валить ему надо из этого болота. Играть всю игру в 4 игрока и чтобы потом тебе за это предъявляли. Заканчивай Саша, рекорд дутый
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Это да - Александр стал плеймейкером уровня праймовых Малкина и Кросби. А его игра в защите - это заявочка если не на Селке, то на Мерседес уж точно))
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)))скорее, играющий маскот
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"Это и понятно, ему приходится больше брать шайбу в центральной зоне, затаскивать ее в зону соперника, находить партнеров"

Все понятно. Понятно, почему Светлов без работы.
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Видели мы сегодня этого организатора игры в большинстве. Ну как большинство, с Бузовым это скорее всего может назвать 4 на 4.
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У них у всех с похмелья интервью что ли берут?)
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Ответ peregnoy
Да, Саня сейчас больше на раздаче. Самый слабый состав в лиге наряду с Чикаго, передачу ему сделать некому. Там большей половине состава место в АХЛ. А Кузя совсем на хоккей забил. Но Гретцки это не спасёт.
О! А я думал персофаны давно приунылии смирились, что их кумир закончился.
До Грецки он не доползёт. 26 последних игр регулярки- 5 шайб
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Быстро новости с погони о рекорде сменились сменой амплуа. Глядишь, к середине сезона будет в команде в качестве дядьки-наставника, цементировать раздевалку, так сказать.
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Светлов, вероятно, не смотрит матчи "Вашингтона". Набросил чисто теоретически. Овечкин сейчас далёк от своих же лучших кондиций и не надо здесь придумывать всякую ахинею.
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Светлов, не стели ты "соломку " оправдательно- подстраховочную под игру Овечкина -всё видно не вооружённым глазом -не тот он бомбардир ,каким был раньше- да и остальные игроки Вашингтона под стать Овечкину !
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ему приходится больше брать шайбу в центральной зоне, затаскивать ее в зону соперника, находить партнеров. Тогда как раньше эту шайбу ему чаще доставляли в зоны для голевого броска

А можно мне хоть один тако момент увидеть?) В какой игре сезона Овечкин хоть раз такое сделал?)
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Переобувочную фанатов осечкина с "он ещё разгонится, сезон только начался" на "он играет на команду и обретает нового себя" объявляю открытой
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Ответ Wallace1990
Интересно он хоть одну игру смотрел в этом сезоне? Жалко Кузю, валить ему надо из этого болота. Играть всю игру в 4 игрока и чтобы потом тебе за это предъявляли. Заканчивай Саша, рекорд дутый
А почему жалко Кузю ? Он же сам жалкое зрелище , совсем на хоккей забил
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Сейчас Кожева проснется и подтвердит, что все мы являемся свидетелями рождения нового гениального диспетчера -распасовщика , правда катающегося почему - то на прямых ногах и весящего судя по всему далеко за 100 кг .
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организатор аквадискотеки в раздевалке, учит молодых как правильно в ванной пузыри пускать, судя по игре вшивых, хе-хе
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Этот человек работал тренером в КХЛ? Серьезно?!
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Ответ Александр Рыбаков
што?
Не што, а чё!аахаахахахах
А серьезно если это чИво было?
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Ахахахах. Ови конечно легенда, но не натягивайте глобус на сову
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Ответ peregnoy
Да, Саня сейчас больше на раздаче. Самый слабый состав в лиге наряду с Чикаго, передачу ему сделать некому. Там большей половине состава место в АХЛ. А Кузя совсем на хоккей забил. Но Гретцки это не спасёт.
Обычно ещё говорят, что там тренер виноват))
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С такой аналитикой Светлов никогда работу не получит.
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да был у нас престарелый футболист в команде, бегать не мог только орал на тех кто не понимает его тонких пасов, бедный вашингтон)))
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ребята не обижайтесь на серегу у него было 6 сотресений он с яшкой и семом в первом звене динамо на равных со звёздным ЦСКА боролся,,,
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Ничего страшного если Ови не догонит Гретцки,он ведь тоже когда-то был Грецкий и его предки свалили из России в смутные кровавые времена и как видим не зря.
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вот все говорят, что вы все на него гоните, так вы сами его на передний край выдвинули и пытаетесь его пиарить, ови то ови се, почесался, такой мув сделал, везде ови, а я вашингтон включаю и там ни ови нет ни шмови, ну катается какая то тень, пересатньте его из каждой дыры тащить, ему и так не легко....
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Ответ Maxim Shumov
Это да - Александр стал плеймейкером уровня праймовых Малкина и Кросби. А его игра в защите - это заявочка если не на Селке, то на Мерседес уж точно))
Сергей Светлов был крутым игроком, но имел один грех, они вечно с Антиповым там бухали в Динамо и увы глюки.
Теперь у него Ларин под литр берет вью интервью. Скоро окажется , что Овечкин - плеймейкер уровня Ягра и Гретцки)_.
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Ответ akuna
Быстро новости с погони о рекорде сменились сменой амплуа. Глядишь, к середине сезона будет в команде в качестве дядьки-наставника, цементировать раздевалку, так сказать.
Как Перри, только контракт совсем не ветеранский
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силовик Уилсон уже давно удивляет, а не только сегодняшним хет-триком лол
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Ответ Николай Ульянов
Да, Александр сейчас больше как диспетчер играет. Опганизатор игры, мозг команды.
Скоро в другое ОПГ перейдет, если понимаете о чем я
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