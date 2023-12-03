Сергей Светлов: «Проблемы «Вашингтона» привели к рождению нового Овечкина. Он больше проявляет себя как организатор игры»

Сергей Светлов считает, что Александр Овечкин стал играть в другом стиле.

«Вашингтон» на Востоке меньше всех забил, зато по пропущенным – в лидерах. Наверное, такая картина – впервые за все время эпохи . Не могу припомнить, чтобы раньше «cтоличные» играли так экономно и консервативно.

Причины такого преображения? Во-первых, пришел новый тренер, со своей схемой игры. Во-вторых, есть проблемы у двух ведущих центров команды – и Никласа Бэкстрема, которые привели к снижению результативности команды и к рождению нового Овечкина.

Раньше Кузнецов и Бэкстрем первого снайпера « » обслуживали на высшем уровне. Теперь швед на долгосрочном бюллетене, а Кузнецов пока не доминирует так, как три года назад в чемпионском сезоне (с момента победы «Вашингтона» в Кубке Стэнли прошло уже более 5 лет – прим. Sports.ru). Тогда, если помните, именно Кузнецов мог поспорить с Овечкиным за титул самого ценного игрока плей-офф.

Но надо отдать должное Овечкину. В нынешней ситуации ему удалось подстроиться под команду и приносить ей максимальную пользу в новой роли. Теперь Александр больше проявляет себя как организатор игры, в некотором смысле как диспетчер. Это и понятно, ему приходится больше брать шайбу в центральной зоне, затаскивать ее в зону соперника, находить партнеров. Тогда как раньше эту шайбу ему чаще доставляли в зоны для голевого броска.

Кстати, именно благодаря новому Овечкину силовик всех удивляет, бьет личные рекорды и уже сделал хет-трик», – сказал бывший тренер клубов КХЛ.

У Овечкина – худший старт в карьере. И кажется, это не случайность

Форвард «Вашингтона» Уилсон сделал 1-й хет-трик в НХЛ в 700-м матче. Овечкин ассистировал при 2 шайбах из 3