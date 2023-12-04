ИИХФ обязала хоккеистов надевать защиту для шеи на своих турнирах

Теги ИИХФ травмы НХЛ КХЛ ЧМ по хоккею игровая форма Адам Джонсон Здоровье Хоккей

ИИХФ ввела обязательную защиту для шеи на своих турнирах.

Международная федерация хоккея приняла такое решение по рекомендации медицинского комитета.

Теперь ношение защитного средства от рваных ран на шее станет обязательным на соревнованиях под эгидой ИИХФ во всех возрастных категориях. Ранее это правило действовало лишь для категорий U20 и U18.

Точные сроки вступления в силу данного решения будут зависеть от поставок. До этого времени оно будет носить рекомендательный характер.

Напомним, в октябре экс-форвард «Питтсбурга» Адам Джонсон погиб в результате удара лезвием конька по горлу в матче британского Кубка вызова.

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2 комментария
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