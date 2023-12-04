ИИХФ обязала хоккеистов надевать защиту для шеи на своих турнирах

ИИХФ ввела обязательную защиту для шеи на своих турнирах.

Международная федерация хоккея приняла такое решение по рекомендации медицинского комитета.

Теперь ношение защитного средства от рваных ран на шее станет обязательным на соревнованиях под эгидой во всех возрастных категориях. Ранее это правило действовало лишь для категорий U20 и U18.

Точные сроки вступления в силу данного решения будут зависеть от поставок. До этого времени оно будет носить рекомендательный характер.

Напомним, в октябре экс-форвард «Питтсбурга» Адам Джонсон погиб в результате удара лезвием конька по горлу в матче британского Кубка вызова.

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