Ларионов о защите шеи для хоккеистов: «Это необходимо. Каждая игра несет в себе элемент опасности»

Игорь Ларионов призвал ввести в России защиту шеи для хоккеистов.

— Вас потрясла история с экс-форвардом Адамом Джонсоном, который погиб в Великобритании, когда ему перерезали горло коньком? Не пора ли в России везде ввести защиту шеи и горла для хоккеистов?

— Я думаю, тут надо жестче ставить вопрос — это не просто надо, а необходимо! В свое время ввели визоры — стекло на шлеме, защищающее глаза. В колледжах играют в защитной маске. И сегодня все игроки, приходящие из детского хоккея, должны и дальше играть в этих масках. Весь вопрос — до какого возраста…

Но защита хоккеистов меняется с каждым годом. И я считаю, это не слишком большая проблема — привыкнуть к так называемым «ошейникам», чтобы горло хоккеистов было защищено.

Сегодня есть правильные технологии в спортивной индустрии, и они позволяют сделать этот элемент обязательным. Потому что дети, переходящие потом в команды мастеров, должны чувствовать себя защищенными. Эти «ошейники» нельзя снимать!

— Опытные игроки на это переходить вряд ли сразу захотят.

— Но в НХЛ это делали постепенно. Нужно ввести правило, чтобы хоккеисты 2004 года рождения играли в «ошейниках» постоянно. И со временем этот элемент защиты станет обязательным для всех.

— Да, как раньше не все принимали визоры. А сейчас без такой защиты глаз в НХЛ играет только шесть человек, и все они — ветераны.

— Это должен быть правильный продукт, который надежно защищает шею и горло. Нужно сделать все, чтобы избежать таких страшных трагедий, которая произошла в Англии. Но я вам честно скажу: вообще часто происходят такие вещи.

— Часто? Мы же не все видим.

— Часто, да. К сожалению. Каждая игра несет в себе такой элемент опасности. И тут уже как кому повезет. Ты не можешь предсказать, что будет делать в следующую секунду какой-то игрок, оказавшийся около ворот. Как голкипер или защитник будут реагировать на эту атаку. Кто упадет, чья нога взлетит на уровень чужой головы… Человек падает, и его конек спонтанно идет в область лица. Это страшные вещи, – сказал главный тренер « ».