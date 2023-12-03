Кудашов об 1:4 от «Торпедо»: «Динамо» должно было выиграть сегодня. С таким количеством моментов надо забивать»

Теги Торпедо Илья Каблуков Алексей Кудашов КХЛ Динамо Максим Джиошвили Хоккей

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги игры с «Торпедо».

Московская команда потерпела поражение со счетом 1:4 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

– Создавая такое количество моментов, надо забивать – из этого и складывается игра.

– Было ли дежавю по сравнению с прошлым матчем в Нижнем Новгороде?

– В том матче мы тоже создали много моментов – к сожалению, такое случается.

– В реализации не хватило свежести или вратарь играл стеной?

– Честно говоря, не знаю. Не могу сказать, как вратарь себя чувствовал и куда ему бросали.

– Почему не получилось забрать игру в свои руки после заброшенной шайбы?

– Мы должны были выиграть сегодня. Момент за моментом шли – их нужно было реализовывать.

– Можно ли сказать, что та самая зона, откуда забросил Каблуков, была наиболее опасной? После этого оттуда пришел еще один момент…

– Это обычные моменты, куда приходила шайба – оттуда и шли броски. Бросали как вблизи, так и от синей. Можно вспомнить еще и выходы два или один в одного. Когда идет движение по зоне, наши игроки постоянно перемещаются по всему периметру и оказываются в разных местах – в моменте с голом так и получилось.

– Можно ли назвать запрос на отмену шайбы ошибкой?

– Да, это наша ошибка. Мы не поверили в то, что нам сказали по рации, и со льда увидели положение вне игры.

– Что со здоровьем Максима Джиошвили?

– Я не медик и никаких заключений не делаю, но думаю, что он выбыл на неопределенный срок.

– Перед игрой Александр Савченков назвал различные способы мотивации в вашей команде. Что сейчас нужно говорить игрокам?

– В некоторых моментах позлиться, а где-то – похвалить, – сказал Кудашов.

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4 комментария
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Первый гол сами привезли себе по глупости, бросившись втроем за шайбой, оголив ползоны, вторая шайба случайность и явная ошибка вратаря.
Если так не лажать, то можно было и выиграть, или ничью заработать.
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Кудашов на пару с Коноваловым хорошо поздравили сегодня Ларионова!….Кудашов потому что упорно ставит в старте этого вратаришку а от Коновалова другой игры уже никто и не ждёт!….единственное очень жаль что все старания команды перечеркивают эти две фигуры!!!
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Кудашов мог бы поздравить Ларионова, если бы ему достался такой состав, ни хрена бы он не сделал. Смотрит после поражения от торпедо и (жалко его). Игоря Николаевича с днем рождения!!!
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Ответ Al561
Первый гол сами привезли себе по глупости, бросившись втроем за шайбой, оголив ползоны, вторая шайба случайность и явная ошибка вратаря. Если так не лажать, то можно было и выиграть, или ничью заработать.
Точно так же пропустили третью шайбу со ска, когда вчетвером смотрели за шайбой а два столба стояли у ворот. Это не первый раз такое. Ну и с вратарями беда полная . Как мы Серебрякова отправили из своей школы в плавание? А непонятных тащим в команду . Надо что -то меня с вратарской линией. Это не игра , когда залетает любая говешка .
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