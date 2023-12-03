Кудашов об 1:4 от «Торпедо»: «Динамо» должно было выиграть сегодня. С таким количеством моментов надо забивать»

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги игры с «Торпедо».

Московская команда потерпела поражение со счетом 1:4 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Создавая такое количество моментов, надо забивать – из этого и складывается игра.

– Было ли дежавю по сравнению с прошлым матчем в Нижнем Новгороде?

– В том матче мы тоже создали много моментов – к сожалению, такое случается.

– В реализации не хватило свежести или вратарь играл стеной?

– Честно говоря, не знаю. Не могу сказать, как вратарь себя чувствовал и куда ему бросали.

– Почему не получилось забрать игру в свои руки после заброшенной шайбы?

– Мы должны были выиграть сегодня. Момент за моментом шли – их нужно было реализовывать.

– Можно ли сказать, что та самая зона, откуда забросил , была наиболее опасной? После этого оттуда пришел еще один момент…

– Это обычные моменты, куда приходила шайба – оттуда и шли броски. Бросали как вблизи, так и от синей. Можно вспомнить еще и выходы два или один в одного. Когда идет движение по зоне, наши игроки постоянно перемещаются по всему периметру и оказываются в разных местах – в моменте с голом так и получилось.

– Можно ли назвать запрос на отмену шайбы ошибкой?

– Да, это наша ошибка. Мы не поверили в то, что нам сказали по рации, и со льда увидели положение вне игры.

– Что со здоровьем ?

– Я не медик и никаких заключений не делаю, но думаю, что он выбыл на неопределенный срок.

– Перед игрой Александр Савченков назвал различные способы мотивации в вашей команде. Что сейчас нужно говорить игрокам?

– В некоторых моментах позлиться, а где-то – похвалить, – сказал .