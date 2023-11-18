«Динамо» уступило «Торпедо», Гуска отразил 47 бросков. Команда Кудашова проиграла 3 матча подряд

Теги Торпедо Алексей Кудашов КХЛ Динамо Адам Гуска Хоккей

«Динамо» проиграло третий матч подряд в КХЛ.

Команда тренера Алексей Кудашова уступила «Торпедо» (1:3) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Голкипер нижегородцев Адам Гуска отразил 47 из 48 бросков.

Ранее бело-голубые уступили «Ак Барсу» (1:4) и «Спартаку» (3:4 ОТ). В общей сложности «Динамо» проиграло четыре из пяти последних матчей.

«Динамо» находится на втором месте в таблице Западной конференции, имея в активе 45 баллов в 32 матчах.

«Торпедо» расположилось на четвертой позиции в конференции, набрав 40 баллов в 32 играх.

13 комментариев

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Матроскин52
Адам сегодня выиграл матч для Торпедо! Большинство у Динамо просто бомба… Сегодня все что не заблокировали игроки Хуска подтащил! Молодца!
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Александр Великанов
Надо реализовывать свои моменты.
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Иван Павлов
Ответ Machine Head
Динамо отлично играло весь матч . Просто отлично. Но какая-то непруха с голами. Да и пропустили с игры две говешки , по причине , что воротчикам нельзя терять концентрацию ни на секунду. Любой отскок может оказаться фатальным . Моторыгин пустил необязательную шайбу и я уверен , если ему еще 100 раз так бросить , то не забьют . А Коновалов просто тупо выпрямился и решил размять спину или задницу свою , я не знаю и на получи обыкновенный наброс на ворота . Вратарь может распрямиться лишь во время свистка . Это же личная ошибка Коновалова . Вот с такими деталями и мелочами надо работать. Нет в игре мелочей .
Коновалов был закрыт Ожигановым. Он, скорее всего, не видел момент броска.

А так, соглашусь, играли отлично, как минимум ничью заслужили. Дома надо реабилитироваться и с Ак Барсом, и с Торпедо.
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Андрей Королёнок
Ответ Machine Head
Игра с Торпедо была образцово показательной в этом сезоне . Играли с полной концентрацией с первой и до последней секунды. И даже за 12 секунд до конца ломились на ворота. Вот такое Динамо я обожаю. Но хочу обратить внимание , на обрезы и выход соперников 1 х1 или как любят говорить 1 в ноль, два в один. Сегодня было три выхода и ни один не реализовали . В одном случае здорово сыграл Ильенко . А с Ак барсом три выхода три гола . Мастеровитые игроки реализуют такие моменты в 99 случаях из 100.
А Торпедо это равный по классу и бюджету клуб для Динамо? Так что получается равная игра, не равных команд?
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Machine Head
Динамо отлично играло весь матч . Просто отлично. Но какая-то непруха с голами. Да и пропустили с игры две говешки , по причине , что воротчикам нельзя терять концентрацию ни на секунду. Любой отскок может оказаться фатальным . Моторыгин пустил необязательную шайбу и я уверен , если ему еще 100 раз так бросить , то не забьют . А Коновалов просто тупо выпрямился и решил размять спину или задницу свою , я не знаю и на получи обыкновенный наброс на ворота . Вратарь может распрямиться лишь во время свистка . Это же личная ошибка Коновалова . Вот с такими деталями и мелочами надо работать. Нет в игре мелочей .
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Machine Head
Игра с Торпедо была образцово показательной в этом сезоне . Играли с полной концентрацией с первой и до последней секунды. И даже за 12 секунд до конца ломились на ворота. Вот такое Динамо я обожаю. Но хочу обратить внимание , на обрезы и выход соперников 1 х1 или как любят говорить 1 в ноль, два в один. Сегодня было три выхода и ни один не реализовали . В одном случае здорово сыграл Ильенко . А с Ак барсом три выхода три гола . Мастеровитые игроки реализуют такие моменты в 99 случаях из 100.
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Александр Великанов
Ответ Machine Head
Динамо отлично играло весь матч . Просто отлично. Но какая-то непруха с голами. Да и пропустили с игры две говешки , по причине , что воротчикам нельзя терять концентрацию ни на секунду. Любой отскок может оказаться фатальным . Моторыгин пустил необязательную шайбу и я уверен , если ему еще 100 раз так бросить , то не забьют . А Коновалов просто тупо выпрямился и решил размять спину или задницу свою , я не знаю и на получи обыкновенный наброс на ворота . Вратарь может распрямиться лишь во время свистка . Это же личная ошибка Коновалова . Вот с такими деталями и мелочами надо работать. Нет в игре мелочей .
С вратарями надо что то делать,постоянная неуверенность с ними,причем здесь тренер,как скажешь специально пропускают. Как можно Коновалову становится в полный рост,когда шайба в зоне,надо быть полностью сконцентрированным. Ну и конечно столько моментов нереализованных. Нам вообще небросают и голы сыпятся.
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Machine Head
Ответ Александр Великанов
С вратарями надо что то делать,постоянная неуверенность с ними,причем здесь тренер,как скажешь специально пропускают. Как можно Коновалову становится в полный рост,когда шайба в зоне,надо быть полностью сконцентрированным. Ну и конечно столько моментов нереализованных. Нам вообще небросают и голы сыпятся.
Согласен. Но есть тренер вратарей , который и разбирает такие моменты , отдает предпочтение на игру тому или другому вратарю. Так что пусть работает. А Кудашову сейчас не позавидуешь его моральному состоянию. Всю игру топтать соперника и проиграть - это не вина тренера .
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ECB
Да, бывает, что шайба не идёт в ворота... Не повезло, но играли здОрово !!! Удачи Динамо в следующих матчах !!!
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dedok23i
Судьи потеряли контроль над матчем, в первом периоде! Когда после свистка ударили Марина. Дальше понеслась грязь, и о какой равной игре может быть речь?!!!
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Machine Head
Ответ Иван Павлов
Коновалов был закрыт Ожигановым. Он, скорее всего, не видел момент броска. А так, соглашусь, играли отлично, как минимум ничью заслужили. Дома надо реабилитироваться и с Ак Барсом, и с Торпедо.
Если бы так же играли со Спартаком и Ак барсом , то порвали бы их , как резиновое изделие .
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Machine Head
Ответ Андрей Королёнок
А Торпедо это равный по классу и бюджету клуб для Динамо? Так что получается равная игра, не равных команд?
Я не умаляю заслуг Торпедо . Я всегда говорю счет на табло . Для того чтобы победить надо забить на одну шайбу больше соперника. Однако, это не случилось . Поэтому дуть на воду после матча нет смысла .
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DimaNN
Ответ ECB
Да, бывает, что шайба не идёт в ворота... Не повезло, но играли здОрово !!! Удачи Динамо в следующих матчах !!!
Играли, действительно здорово, причём обе команды. Динамо последние минут десять конечно заставило понервничать нас - начали поддавливать, наши особо не помышляли об атаке... Сегодня действительно, как в поговорке - дома и стены помогают. Вообще у нас с Динамо игры всегда очень интересные, независимо от того кто победит, всегда с удовольствием смотрю матчи против вашей команды. Удачи нам и вам в матче против казахстанский и казанских Барсов) и до скорой встречи в Москве))
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