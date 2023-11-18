«Динамо» уступило «Торпедо», Гуска отразил 47 бросков. Команда Кудашова проиграла 3 матча подряд

«Динамо» проиграло третий матч подряд в КХЛ.

Команда тренера уступила «Торпедо» (1:3) в игре Фонбет чемпионата .

Голкипер нижегородцев отразил 47 из 48 бросков.

Ранее бело-голубые уступили «Ак Барсу» (1:4) и «Спартаку» (3:4 ОТ). В общей сложности « » проиграло четыре из пяти последних матчей.

«Динамо» находится на втором месте в таблице Западной конференции, имея в активе 45 баллов в 32 матчах.

« » расположилось на четвертой позиции в конференции, набрав 40 баллов в 32 играх.