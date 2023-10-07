«Динамо» пропустило 6 голов во втором периоде. «Торпедо» Ларионова ведет 7:1 на выезде

«Торпедо» забило шесть голов за период в матче КХЛ.

Московское «Динамо» проигрывает со счетом 1:7 «Торпедо» в игре Фонбет чемпионата .

Во втором периоде в составе нижегородцев по дублю сделали и , а также по голу забили Максим Летунов и Антон Силаев.

Статистика по броскам в створ ворот во втором периоде – 12:10 в пользу « ».

По ходу второго периода главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов сделал обратную замену голкипера, вернув в ворота Илью Коновалова, сменившего Константина Волкова.