«Динамо» пропустило 6 голов во втором периоде. «Торпедо» Ларионова ведет 7:1 на выезде

Теги Торпедо Алексей Кудашов Игорь Ларионов КХЛ Динамо Игорь Ларионов-младший Василий Атанасов Хоккей

«Торпедо» забило шесть голов за период в матче КХЛ.

Московское «Динамо» проигрывает со счетом 1:7 «Торпедо» Игоря Ларионова в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Во втором периоде в составе нижегородцев по дублю сделали Василий Атанасов и Игорь Ларионов-младший, а также по голу забили Максим Летунов и Антон Силаев.

Статистика по броскам в створ ворот во втором периоде – 12:10 в пользу «Торпедо».

По ходу второго периода главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов сделал обратную замену голкипера, вернув в ворота Илью Коновалова, сменившего Константина Волкова.

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Сергеев
Торпедо в огне))))
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Doronya
Как-будто команды из разных лиг
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
BlackHen
Открытая тренировка Торпедо
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
столичный ж.и.т.е.л.ь.
Всё по делу !!! Торпедо - это топ !!! Ананасов КРАСАВА !!!
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Слава Каплунов
Посмотрите на игру торпедо , как быстро двигается шайба, катание игроков , это просто супер !!!
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Никита1151
сегодня Торпедо- просто сказка!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
столичный ж.и.т.е.л.ь.
Ответ Machine Head
Кудашов пшел вон со своим бей /беги .
Играют по системе )))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Разрушающий мифы
Уил после игры: результат несправедлив, мы были ближе к победе, торпедо просто повезло.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dundee
Ловим кураж, тогда можем многое. И такое за период уже было. Но, команда молодая, вопрос психологии здесь. Спасибо НиколаИчу, что прививает НЕБОЯЗНЬ ошибки и полный карт бланш по игре каждого игрока.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
barbarian1991
Я смотрел Динамо Торпедо, зашла жена, еле успел переключить на порно
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вольфсбург
Ха-ха, после игры с Локомотивом я сказал что Торпедо нам накидает. Но что столько. Ну что , обращаюсь к тем кто поверил в Кудашева. Что теперь скажите про его поставленную игру? Вот Ларионов молоток, а наш физручело сейчас глазками хлопает стоит.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь филин
сколько говорил уберите ГТ вот результат
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Machine Head
Кудашов пшел вон со своим бей /беги .
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ruslan.ufa
Прекрасно )
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ГиперУбаллоид инженера Гарика
Как приятно смотреть на игру Торпедо! 👍
Именно игру.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Ш
Что скажут эксперты, которые говорили, что Торпедо в в плей оф незаслуженно победили?! В третьем переходе наверное не забьем, Ларионов не позволит)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Васильев
Ответ Сергей Сергеев
Торпедо в огне))))
Правильнее, наверное, будет сказать - не "Торпедо" в огне, а как раз "Динамо", - т.е. будто догорают в костре последние их головёшки...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий