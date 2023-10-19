Кудашов про «Северсталь» и «Торпедо»: «С ними неудобно играть, они нешаблонные. Клубы начинают подбирать к ним ключи и сами меняются»

Алексей Кудашов подвел итоги матча против «Северстали» (3:2 Б).

– Начало, удаления, реализация – именно так можно описать этот матч. Вовремя включились, провели перестановки. Благодарю команду за проявленный характер, вытащили игру.

– Пропустили два обидных гола в меньшинстве, но слишком долго были в психологическом нокдауне и включились только в середине второго периода…

– За весь первый период мы не создали ни одного момента и сделали всего два броска по воротам. Учимся на ошибках и делаем выводы.

– В третьем периоде не в первый раз в этом сезоне перешли на игру в три звена и снова это сработало. Вас радует, что такой переход приносит пользу команде или огорчает, потому что результат приходит только в такие моменты?

– У некоторых игроков совсем другой ритм. Многие не доигрывают свои минуты и чувствуют себя намного комфортнее при игре в три звена. Получается больше игрового времени и меньше пауз. Те, кто не выходил, в концовке закрыли все меньшинство, а остальные вошли в ритм, который приносит результат.

– Можно ли сказать, что бело-голубым сложно играть против таких команд, как «Северсталь» и « »?

– Это две команды, с которыми нам действительно неудобно играть. Они другие – нешаблонные, совершают очень много нестандартных действий. Команды в лиге начинают подбирать к ним ключи и сами меняются. Что-то новое в моменте всегда хорошо работает, но потом уже просаживается.

« » – действительно неудобный соперник. Мы еле отыгрались, в Череповце у нас был непростой матч. Сейчас уже нет таких шаблонов, когда команды были слабые или сильные. Иногда с номинальными грандами играть легче.

Дело именно в том, что все равно играют, а не в недонастрое. Когда хоккеисты выходят против команд, где есть предсказуемые действия, им легче. Надо включать свой IQ и голову, читать игру. Команды потихоньку приспосабливаются и находят противоядие.

– Андрей Козырев сказал, что «Северсталь» немного подустала. Согласны с тем, что такие команды иногда подводит излишний креатив?

– Не хочу обсуждать философию других команд. Тренеры им объясняют, получают удовольствие и играют эстетично – стараются дарить удовольствие для болельщиков и себя. Мы тоже стараемся играть красиво. Я ни в коем случае не заставляю игроков выбрасывать шайбу из зоны и бежать за ней.

Ни одна команда, играя только в обороне, не выиграет матч – хоккей поменялся. Все стараются контролировать игру и шайбу. Кто-то играет проще, кто-то – нет. Длина пасов тоже у всех разная, но все стараются контролировать шайбу и действовать в атаке. В целом, не хочу комментировать игру соперника, – сказал главный тренер « » .