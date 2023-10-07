Кудашов про 1:7 от «Торпедо»: «Хоккеисты «Динамо» знают причину. Многое не получалось, ноги не бежали, но игроки – не дураки, не будут безвольными»

Алексей Кудашов дал комментарий после поражения от «Торпедо».

«Динамо» уступило со счетом 1:7 в матче регулярного чемпионата .

– Мягко говоря, не все получилось. Бывают такие игры.

Причину мы с игроками в раздевалке обсудили, они ее знают. Надеюсь, в ближайшие тренировки и игры исправим.

– Вы можете обвинить своих игроков в безволии? Такой матч, полные трибуны.

– Они не дураки. Ни один игрок, выходя при полных трибунах, не будет безвольным.

Многое не получалось – ноги не бежали, соперник здорово играл, и мы делали неправильно то, о чем договаривались.

Самое главное, о чем говорили с игроками – о том, чем славимся.

– Не влезая в детали, можете выделить тезисы из того, что не получилось?

– Не люблю выносить что-то из раздевалки. Нужно лучше работать.

Требуется самоотверженность, самоотдача, ответственность – это основные моменты, – сказал главный тренер « » .