Кудашов про 1:7 от «Торпедо»: «Хоккеисты «Динамо» знают причину. Многое не получалось, ноги не бежали, но игроки – не дураки, не будут безвольными»

Теги Торпедо Алексей Кудашов КХЛ Динамо Хоккей

Алексей Кудашов дал комментарий после поражения от «Торпедо».

«Динамо» уступило со счетом 1:7 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Мягко говоря, не все получилось. Бывают такие игры.

Причину мы с игроками в раздевалке обсудили, они ее знают. Надеюсь, в ближайшие тренировки и игры исправим.

– Вы можете обвинить своих игроков в безволии? Такой матч, полные трибуны.

– Они не дураки. Ни один игрок, выходя при полных трибунах, не будет безвольным.

Многое не получалось – ноги не бежали, соперник здорово играл, и мы делали неправильно то, о чем договаривались.

Самое главное, о чем говорили с игроками – о том, чем славимся.

– Не влезая в детали, можете выделить тезисы из того, что не получилось?

– Не люблю выносить что-то из раздевалки. Нужно лучше работать.

Требуется самоотверженность, самоотдача, ответственность – это основные моменты, – сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.

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20 комментариев

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МиРо
Кудашов, мне кажется не понимает причины поражения. Подсказываю, Играть нужно, а не работать!!!
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Андрей Королёнок
Кудашов это путь в не куда. Три года бей беги.
+7
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Legic
Требуется поставленная позиционная игра , требуется поставленная игра в меньшинстве и для всего этого требуется тренер
+3
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Матроскин52
Просто и не замысловато! Торпедо сегодня было сильнее ! Просто сильнее!!!?
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Philatelist79
Я просто принять, что Торпедо играет в кайф и сильнее на данный момент. И в прошлом году? Надо что-то менять
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Виталий Макеев
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АЛЕША, ТЫ НАВЕРНОЕ НАС БОЛЕЛЬЩИКОВ , ЗА ЛОХОВ ДЕРЖИШЬ? ЗА 3 ГОДА ДИНАМО НЕ НА ШАГ НЕ ПРОДВИНУЛОСЬ ВПЕРЕД. А ЗНАЕШЬ ПОЧЕМУ? ПОТОМУЧТО НЕТ ФИЛАСАФИИ, НЕТ ТОГ ЧТО БЫЛО РАНЬШЕ В ДИНАМО, СВОЕГО СТИЛЯ, ДУХА ПОБЕДИТЕЛЕЙ. ПОМНЮ КОГДА БЫЛ ЗНАМЕНИТЫЙ БИЛ, И ЕГО КОМАНДА, ТОГДА И ОН И КОМАНДА БЫЛИ МОЛОДЫМИ, АФИНОГЕНОВ, МАРКОВ, ХАВАНОВ, СТЕПАНОВ, ДА ПОЛ КОМАНДЫ, ТОГДА БЫЛ ЗНАМЕНИТЫЙ ФИНАЛ КУБКА ЧЕМПИОНОВ ИГРАЛИ В ФИНАЛЕ С МАГНИТКОЙ. МНЕ ПОСЧАСТЛИВЕЛОСЬ БЫТЬ ОКОЛО РАЗДЕВАЛКИ, И Я СЛЫШАЛ КАК БИЛ НАСТРАИВАЛ КОМАНДУ, КАК ЭТИ МОЛОДЫЕ ВЫХОДИЛИ С ГОРЯЩИМИ ГЛАЗАМИ. ЭТОГ В ДИНАМО НЕТ. А ГЛАВНОЕ В ДИНАМО НЕТ ТРЕНЕРА, ТЫ АЛЕША НЕ ТРЕНЕР, НЕТ В ТЕБЕ ЭТОГО. НЕТ В ТЕБЕ ГЛАВНОГО, СТРАТЕГА, МЫСЛЯЩЕГО, СМОТРЯЩЕГО ВПЕРЕД. ДУМАЮ ТЕБЕ ПОРА В ОТСТАВКУ. ДА МОЖЕТ ВЫ И ВЫИГРАЕТЕ ПАРУ МАТЧЕЙ , НО ТО ЧТО БЫЛО СЕГОДНЯ, МНОГИЕ БУДУТ ПОМНИТЬ ДОГО.
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Александр Диордица
Ответ Legic
Почти 40 лет болею за Динамо. Был на финале ЛЧ с Магниткой. Был на 11:0 с Авангардом. Такого позора как сегодня на стадионе не испытывал никогда. Особенно обидно , что на Локо и Торпедо со мной ходила дочь-спортсменка. Теперь она думает, что у наших хоккеистов нет стержня.
Поддерживаю. Тоже 40 лет стажа болельщика Динамо. Каждый сезон, каждый матч жду с нетерпением. Помню 11:1 от ЦСКА, год наверное 1985, тогда будучи ребёнком очень расстроился. Перед этим 2:2 сыграли с ними. Бывает, что всё залетает нам, бывает, что не день Динамо, Но!!!!!!! ДВА подряд матча, вынули 12 шайб!!!!! Это дома, это цусима! Бьём в колокола! Не дай вам бог в Череповце так сыграть!!!!!!! Ждём, верим. У меня всё.
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Legic
Почти 40 лет болею за Динамо. Был на финале ЛЧ с Магниткой. Был на 11:0 с Авангардом. Такого позора как сегодня на стадионе не испытывал никогда. Особенно обидно , что на Локо и Торпедо со мной ходила дочь-спортсменка. Теперь она думает, что у наших хоккеистов нет стержня.
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pizzatcarizza
О’Делла сегодня очень не хватало Динамо. Большинство вообще никак себя не показало, у Торпедо было больше шансов в меньшинстве забить. Вообще страшного ничего не произошло, 1 из 6 очных поединков только провели. "Щит хэппенс" как говорится)
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Legic
Ответ Иван Павлов
То есть для Вас игра регулярки важнее, чем поражения в плей-офф принципиальным соперникам, когда Динамо находится в статусе явного фаворита? Я не утверждал, что мне всё равно. Я не понимаю логики.
С такой игрой до плей-офф можно не дойти, ну а если дойти, то огрести оплеуху , когда и Вам станет стыдно. Стыд - это чувство. Поэтому с точки зрения логики его не совсем корректно рассматривать. Слили два матча регулярки подряд, дома , без шансов во вторых периодах, соперникам из верхней части таблицы. Сегодня было особо унизительно. Это уже не случайность. Это - тенденция. Для меня важнее Игра в регулярке. Проиграли бы 3:5 , можно пережить. Но 1:7? Мы же не Сочи или Кунь.
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Igorrr
Пятницу вчера отметили )
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Иван Павлов
Ответ Legic
Тоже было стыдно, но сегодня пробили дно. Рад, что кому-то все равно.
То есть для Вас игра регулярки важнее, чем поражения в плей-офф принципиальным соперникам, когда Динамо находится в статусе явного фаворита?

Я не утверждал, что мне всё равно. Я не понимаю логики.
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Legic
Ответ Иван Павлов
Ой да ладно. А когда Спартаку в 2010 году со звёздным составом сливали в плей-офф, не позорно было? 3:0 вели в первом матче, проиграли 3:4 в овертайме. 0:4 в Сокольниках в четвёртой игре. Когда 1:5 проиграли Локомотиву с 8 места в 2014 году в решающем матче первого раунда, не было стыдно? Или когда в 2018 году пропустили в очной встрече Спартак в плей-офф? Все эти игры были в Москве. А тут всего-то матч регулярки в октябре. Не надо накручивать лишнюю драму.
Тоже было стыдно, но сегодня пробили дно. Рад, что кому-то все равно.
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Иван Павлов
Ответ Legic
Почти 40 лет болею за Динамо. Был на финале ЛЧ с Магниткой. Был на 11:0 с Авангардом. Такого позора как сегодня на стадионе не испытывал никогда. Особенно обидно , что на Локо и Торпедо со мной ходила дочь-спортсменка. Теперь она думает, что у наших хоккеистов нет стержня.
Ой да ладно. А когда Спартаку в 2010 году со звёздным составом сливали в плей-офф, не позорно было? 3:0 вели в первом матче, проиграли 3:4 в овертайме. 0:4 в Сокольниках в четвёртой игре.

Когда 1:5 проиграли Локомотиву с 8 места в 2014 году в решающем матче первого раунда, не было стыдно? Или когда в 2018 году пропустили в очной встрече Спартак в плей-офф?

Все эти игры были в Москве.

А тут всего-то матч регулярки в октябре. Не надо накручивать лишнюю драму.
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Machine Head
Ответ Legic
Почти 40 лет болею за Динамо. Был на финале ЛЧ с Магниткой. Был на 11:0 с Авангардом. Такого позора как сегодня на стадионе не испытывал никогда. Особенно обидно , что на Локо и Торпедо со мной ходила дочь-спортсменка. Теперь она думает, что у наших хоккеистов нет стержня.
Аналогично был на этих самых матчах. Поддерживаю , что это позор . У меня внуки и внучки спортсмены . Как объяснить это детям .
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Pertinax Gandi
Опять ничего не будет, второй раунд плова максимум.
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Виталий Макеев
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ДА К СТАТИ, СМОТРЕЛ МАТЧ СЕВЫ, С СОЧИ. ТЫ АЛЕША ПОСМОТРИ ЧЕМ ТАМ ВСЁ ЗАКОНЧИЛОСЬ. ДУМАЮ В СЛЕДУЩЕМ МАТЧЕ БУДЕТ ТОЖЕ САМОЕ, ЧТО И С СОЧИ.
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ЧакЧак
как щенков
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Philatelist79
Бывает
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