Кудашов про 1:7 от «Торпедо»: «Хоккеисты «Динамо» знают причину. Многое не получалось, ноги не бежали, но игроки – не дураки, не будут безвольными»
Алексей Кудашов дал комментарий после поражения от «Торпедо».
«Динамо» уступило со счетом 1:7 в матче регулярного чемпионата КХЛ.
– Мягко говоря, не все получилось. Бывают такие игры.
Причину мы с игроками в раздевалке обсудили, они ее знают. Надеюсь, в ближайшие тренировки и игры исправим.
– Вы можете обвинить своих игроков в безволии? Такой матч, полные трибуны.
– Они не дураки. Ни один игрок, выходя при полных трибунах, не будет безвольным.
Многое не получалось – ноги не бежали, соперник здорово играл, и мы делали неправильно то, о чем договаривались.
Самое главное, о чем говорили с игроками – о том, чем славимся.
– Не влезая в детали, можете выделить тезисы из того, что не получилось?
– Не люблю выносить что-то из раздевалки. Нужно лучше работать.
Требуется самоотверженность, самоотдача, ответственность – это основные моменты, – сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.
Я не утверждал, что мне всё равно. Я не понимаю логики.
Когда 1:5 проиграли Локомотиву с 8 места в 2014 году в решающем матче первого раунда, не было стыдно? Или когда в 2018 году пропустили в очной встрече Спартак в плей-офф?
Все эти игры были в Москве.
А тут всего-то матч регулярки в октябре. Не надо накручивать лишнюю драму.