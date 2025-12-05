  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Третьяк о СКА: «Посещаемость уменьшилась, работы для Ларионова очень много. При Ротенберге собиралась полная арена, там не допускали столько проигрышей, как сейчас»
34

Третьяк о СКА: «Посещаемость уменьшилась, работы для Ларионова очень много. При Ротенберге собиралась полная арена, там не допускали столько проигрышей, как сейчас»

Владислав Третьяк высказался об игре СКА при Игоре Ларионове.

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался о выступлении СКА под руководством тренера Игоря Ларионова.

Клуб выиграл 5 из 6 последних матчей. На данный момент СКА занимает седьмое место в Западной конференции с 36 очками в 31 матче.

– СКА на подъеме сейчас?

– У них задачи не как у Нижнего Новгорода. Не хочу обижать «Торпедо», которое раньше возглавлял Игорь Ларионов. Но в СКА привыкли к победам. А у них посещаемость уменьшилась. И до этого они сколько матчей проиграли! Долго ведь вне зоны плей-офф шли. И никакой игры не было.

Когда СКА победил ЦСКА, я особо не увидел, что Питер очень сильно играл. Они тоже очень неровные, много проигрывают. У них тоже нет пока стабильности. Там очень много работы для Ларионова.

Пользуясь случаем, хотел бы поздравить Игоря с юбилеем (3 декабря Ларионову исполнилось 65 лет – Спортс”). Он легенда, мастер, молодежную сборную России тренировал. Но пока СКА не достиг той игры, которую хочет видеть сам Ларионов. И это отражается даже на болельщиках.

Вот при Романе Ротенберге собиралась полная арена. И там не допускали столько проигрышей, как мы видим у СКА сейчас. Народ приходил, потому что была игра. А сегодня я ее пока не вижу. Некоторые матчи неплохие, но если смотреть весь сезон, то мне пока СКА не нравится. Это не игра чемпионов, – сказал Третьяк.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoСКА
logoИгорь Ларионов
logoМатч ТВ
logoРоман Ротенберг
logoВладислав Третьяк
logoКХЛ
logoФХР
болельщики
logoТорпедо
logoЦСКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Артюхин о СКА: «Команда стала допускать меньше ошибок, дисциплинированнее играет в обороне. Лайпсик здорово усилил звено иностранцев»
5 декабря, 08:59
Алистров, Фальковский, Кульбаков, Сапего, Усов, Стась и Горбунов – в составе сборной Беларуси на Кубок Первого канала. Квартальнов – главный тренер
4 декабря, 17:53
Тамбиев об 1:3 со СКА: «Удача подвела «Адмирал» – все отскоки не туда, в пустые ворота были моменты. Понравилось отношение команды, но не результат»
4 декабря, 13:44
Главные новости
Гатиятулин про слухи об интересе «Ак Барса» к Спронгу: «Чем ближе дедлайн, тем больше всякой информации будет всплывать. Будем использовать любую возможность усилиться»
30 минут назад
«Вашингтон» вызвал Тринеева и Стивенсона из АХЛ. Леонард и Линдгрен помещены в список травмированных
42 минуты назад
НХЛ. «Филадельфия» принимает «Колорадо», «Питтсбург» в гостях у «Далласа», «Рейнджерс» против «Вегаса», «Вашингтон» сыграет с «Коламбусом»
57 минут назадLive
Никитин о 3:1 с «Салаватом»: «Парни показали целостную игру. И движение выдержали, и мысль была. Где-то не хватало реализации, но у соперника организованная оборона»
сегодня, 16:57
«Ак Барс» выиграл 4 из 5 последних матчей – сегодня 3:1 с «Нефтехимиком». Команда Гатиятулина идет 2-й на Востоке
сегодня, 16:33
Десятков после 2:3 от «Северстали»: «Плюшевые мы, добрые и уступчивые, какими быть не должны. Надо добавлять в характере, агрессии и физике»
сегодня, 16:23
Козлов об 1:3 от ЦСКА: «Не хватило мощей и сил. Не удавалось вскрывать оборону соперника, они хорошо контролировали шайбу. Ребят упрекнуть не в чем, они отдали все, что могли»
сегодня, 16:12
Никитин об отсутствии Спронга: «Без комментариев, наверное»
сегодня, 15:56
Ги Буше о 7:5 со «Спартаком»: «Сами создавали себе проблемы, но все равно победили, это здорово. Доволен количеством голов, которые забиваем, мы смотримся лучше и лучше»
сегодня, 15:44
Пономарев и Орлов подрались после финальной сирены в матче «Авангарда» со «Спартаком»
сегодня, 15:37Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Петьков, празднуя гол, попал клюшкой Зеленову по лицу. Форвард «Амура» получил 4 минуты штрафа
1 минуту назадВидео
Даниил Орлов о замене Загидулина в матче с «Авангардом»: «Артема жалко уже. Его вины ни в одном голе нет. Он один из лучших вратарей, которых я видел»
18 минут назад
Ярослав Люзенков: «Бек завтра прилетает в Новосибирск. У ребят будет выходной, а он будет тренироваться»
сегодня, 17:57
Кравец об 1:2 от «Сибири»: «За овертайм создали больше моментов, чем за всю игру, вратарь выручил соперников. Буллиты – это мастерство, нам его не хватило»
сегодня, 17:49
Гришин об 1:3 от «Ак Барса»: «Игра была неплохая с обеих сторон. Настрой был хороший, движение. Надо быть агрессивнее, сегодня нам это не удалось»
сегодня, 17:37
Гатиятулин о 3:1 с «Нефтехимиком»: «Было много борьбы и единоборств. Одержали командую победу за счет характера»
сегодня, 17:24
Козырев о 3:2 с «Ладой»: «Пришлось нагонять соперника на протяжении всей игры. Нашли в себе силы, выиграли матч. Важная победа»
сегодня, 17:13
Гретцки о жеребьевке ЧМ-2026: «О′Нил, Брэди и Джадж – одни из самых приятных людей, которых я встречал. Я провел отличный день, спасибо, ФИФА»
сегодня, 16:48
«Лада» проиграла 4-й матч подряд – сегодня 2:3 от «Северстали». Команда Десяткова идет 10-й на Западе
сегодня, 15:30
Вячеслав Козлов о 8:4 с «Трактором»: «Забили голы, сработало большинство. А потом вытерпели, когда нужно. В зоне нас закрывали, но мы хорошо оборонялись»
сегодня, 15:15