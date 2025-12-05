Третьяк о СКА: «Посещаемость уменьшилась, работы для Ларионова очень много. При Ротенберге собиралась полная арена, там не допускали столько проигрышей, как сейчас»

Владислав Третьяк высказался об игре СКА при Игоре Ларионове.

Президент Федерации хоккея России (ФХР ) Владислав Третьяк высказался о выступлении СКА под руководством тренера Игоря Ларионова .

Клуб выиграл 5 из 6 последних матчей. На данный момент СКА занимает седьмое место в Западной конференции с 36 очками в 31 матче.

– СКА на подъеме сейчас?

– У них задачи не как у Нижнего Новгорода. Не хочу обижать «Торпедо », которое раньше возглавлял Игорь Ларионов. Но в СКА привыкли к победам. А у них посещаемость уменьшилась. И до этого они сколько матчей проиграли! Долго ведь вне зоны плей-офф шли. И никакой игры не было.

Когда СКА победил ЦСКА , я особо не увидел, что Питер очень сильно играл. Они тоже очень неровные, много проигрывают. У них тоже нет пока стабильности. Там очень много работы для Ларионова.

Пользуясь случаем, хотел бы поздравить Игоря с юбилеем (3 декабря Ларионову исполнилось 65 лет – Спортс”). Он легенда, мастер, молодежную сборную России тренировал. Но пока СКА не достиг той игры, которую хочет видеть сам Ларионов. И это отражается даже на болельщиках.

Вот при Романе Ротенберге собиралась полная арена. И там не допускали столько проигрышей, как мы видим у СКА сейчас. Народ приходил, потому что была игра. А сегодня я ее пока не вижу. Некоторые матчи неплохие, но если смотреть весь сезон, то мне пока СКА не нравится. Это не игра чемпионов, – сказал Третьяк.