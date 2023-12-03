Шемберг о международном хоккее: «Он на рекордно низком уровне. Все лучшие играют в Северной Америке, в то время как Европа «разбавлена». А российский хоккей самоуничтожается»

Шимон Шемберг оценил нынешний уровень европейского хоккея.

«Все лучшие европейские хоккеисты сейчас играют в североамериканских лигах, что делает игроков из Канады и США лучше, в то время как Европа «разбавлена». А российский хоккей самоуничтожается.

Из-за отсутствия турниров с участием лучших среди мужчин уровень международного хоккея находится на рекордно низком уровне», – написал управляющий директор альянса европейских хоккейных клубов и бывший пресс-секретарь в соцсети.