Шемберг о международном хоккее: «Он на рекордно низком уровне. Все лучшие играют в Северной Америке, в то время как Европа «разбавлена». А российский хоккей самоуничтожается»

Теги ИИХФ КХЛ Шимон Шемберг Хоккей

Шимон Шемберг оценил нынешний уровень европейского хоккея.

«Все лучшие европейские хоккеисты сейчас играют в североамериканских лигах, что делает игроков из Канады и США лучше, в то время как Европа «разбавлена». А российский хоккей самоуничтожается.

Из-за отсутствия турниров с участием лучших среди мужчин уровень международного хоккея находится на рекордно низком уровне», – написал управляющий директор альянса европейских хоккейных клубов и бывший пресс-секретарь ИИХФ в соцсети. 

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Российский хокей не самоуничтожается, а пытается быть уничтоженным ИИХФ, действующей коньюнктурно сложившейся геополитической обстановке в мире.
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ severchanin
Российский хокей не самоуничтожается, а пытается быть уничтоженным ИИХФ, действующей коньюнктурно сложившейся геополитической обстановке в мире.
Как будто, при допуске нашей сборной к соревнованиям, Третьяки и прочие Ромочки оставили бы наш хоккей в покое
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ severchanin
Российский хокей не самоуничтожается, а пытается быть уничтоженным ИИХФ, действующей коньюнктурно сложившейся геополитической обстановке в мире.
А это что значит? И что этот тип имел в виду? О чем вы? Что самоуничтожается и пытается уничтожится?! Извините конечно, но в России реально строятся катки, современные стадионы, академии и школы. В нхл сейчас играет небывалое количество российских хоккеистов. И многие из них продукт Российской хоккейной школы. Конечно есть те, кто прошёл становление в северной Америке, обучение, игру в различных лигах. Но большинство наш продукт. Кхл развивается. Просто многим недовольным стоит для себя решить, что важнее? Наличие в лиге мегазвезд с раздутыми зарплатами от 200 млн, как в принципе долгое время и было, или примерное выравнивание команд. Я не знаю кто такой Шемберг, но если ему интересно как самоуничтожается хоккей в России, пусть зайдёт на ютуб и посмотрит на самую большую арену мира, недавно построенную. Ну или недавний выпуск Омской командировки, где показывали как кормят гостей на g drive арене. В Европе такого нет на хокеее, я уверен. Ну и в штатах далеко не везде. Абсолютно мировой уровень. Скоро мы будем задавать тренды, а что будет делать какой-то Шемберг я не знаю
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вот не надо так "переживать" за российский хоккей.
Сами наворотили, мы трудности преодолеем. А вы, в Европе готовы?
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий