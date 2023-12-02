Буре о «СКА-Арене»: «Рад, что в России есть люди, способные построить самый большой хоккейный дворец в Европе. Я этим горжусь. Уверен, там будут аншлаги»

Павел Буре поделился мыслями о новой арене СКА в Санкт-Петербурге.

– На днях в Санкт-Петербурге открыли «СКА-Арену» на 21500 зрителей. Насколько это круто?

– Это суперкруто. И говорит о том, что у нашего хоккея есть популярность, что многие люди им занимаются, причем самого разного возраста. И любители играют, и Ночная хоккейная лига, и профессионалы.

Я рад, что в нашей стране есть люди, способные построить самый большой хоккейный дворец в Европе. Я это приветствую, этим горжусь. Я уверен, там будут собираться аншлаги.

– И там может выступать сборная России.

– Хоккеисты играют, в первую очередь, для болельщиков. Есть политические вещи, которые от нас не зависят. Но мы делаем то, что можем.

И люди все равно будут приходить, чтобы смотреть хоккей. Потому что у нас хоккейная страна, есть огромная поддержка от любителей спорта.

– Есть ли надежда, что сборную России пустят на Олимпиаду-2026 в Италию? Вот на чемпионаты мира пока не пускают.

– Это все взаимосвязано. Сейчас в мире непростая ситуация. К сожалению, это бьет по хоккею и спорту в целом.

Будем надеяться, что в ближайшее время все возобновится, – сказал специальный представитель по международным делам, член совета ИИХФ Павел Буре.