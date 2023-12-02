Буре о «СКА-Арене»: «Рад, что в России есть люди, способные построить самый большой хоккейный дворец в Европе. Я этим горжусь. Уверен, там будут аншлаги»

Теги СКА ФХР ИИХФ Сборная России по хоккею с шайбой болельщики Павел Буре КХЛ олимпийский хоккейный турнир любительский хоккей Олимпиада-2026 Политика Матч ТВ СКА-Арена Хоккей

Павел Буре поделился мыслями о новой арене СКА в Санкт-Петербурге.

– На днях в Санкт-Петербурге открыли «СКА-Арену» на 21500 зрителей. Насколько это круто?

– Это суперкруто. И говорит о том, что у нашего хоккея есть популярность, что многие люди им занимаются, причем самого разного возраста. И любители играют, и Ночная хоккейная лига, и профессионалы.

Я рад, что в нашей стране есть люди, способные построить самый большой хоккейный дворец в Европе. Я это приветствую, этим горжусь. Я уверен, там будут собираться аншлаги.

– И там может выступать сборная России.

– Хоккеисты играют, в первую очередь, для болельщиков. Есть политические вещи, которые от нас не зависят. Но мы делаем то, что можем.

И люди все равно будут приходить, чтобы смотреть хоккей. Потому что у нас хоккейная страна, есть огромная поддержка от любителей спорта.

– Есть ли надежда, что сборную России пустят на Олимпиаду-2026 в Италию? Вот на чемпионаты мира пока не пускают.

– Это все взаимосвязано. Сейчас в мире непростая ситуация. К сожалению, это бьет по хоккею и спорту в целом.

Будем надеяться, что в ближайшее время все возобновится, – сказал специальный представитель ФХР по международным делам, член совета ИИХФ Павел Буре.

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9 комментариев
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А сколько попилили, мама не горюй... 😂😂😂
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Ответ Тёма Тёма
А сколько попилили, мама не горюй... 😂😂😂
везде пилят, я вам тайну раскрою.
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отлично, ждём рекорд
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вообще-то в мире
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Интересно, если спросить кем гордится Буре, совпадет ли это с теми кто вкалывает на постройке этой арены?
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Ответ ks-1993
везде пилят, я вам тайну раскрою.
конечно пилят, но так как большая часть тендера,строительства и прочего открытая информация много ты там не напилешь.Там еще с "напилкой" в тендер можно и не влезть, коррупция конечно есть он она соврешеннго другого порядка, просто копейки.Так что не надо говорить ворует это нормально это везде.Везде давно придумано миллион вещей для контроля этого, как минимум максимально открытая информация о закупках о продаже,о тенедерах и куча независимых наблюдательных контор
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Ответ Тёма Тёма
А сколько попилили, мама не горюй... 😂😂😂
Да не так уж много, ибо строил то не город, как в случае с Газпром Ареной. Возвели всего за 3 года ко всему.
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Ответ ks-1993
везде пилят, я вам тайну раскрою.
Это вы для самоуспокоения? Тайну вы не раскрыли, я ее вам раскрою, пилят не везде, не верьте п------лам!
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