Тардиф о Федотове: «Ждем рассмотрения дела дисциплинарным комитетом ИИХФ. Это не стоит у нас в приоритете»
Люк Тардиф сообщил, что дело Ивана Федотова не является приоритетом для ИИХФ.
Иван Федотов провел за ЦСКА уже 18 матчей в этом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ, несмотря на дисквалификацию от ИИХФ до конца календарного года.
Ранее сообщалось, что дисциплинарный совет ИИХФ может рассмотреть дело Федотова в ноябре.
«Мы ждем рассмотрения дела дисциплинарным комитетом ИИХФ, у которого, как я уже говорил, свой график, и это независимый орган. Я должен сказать, что это [дело с Федотовым] не стоит у нас в приоритете.
Есть около 2 млн игроков, зарегистрированных ИИХФ, и мы стараемся заботиться и об остальных 1 млн 999 тысячах 999 хоккеистах», – сказал президент ИИХФ Люк Тардиф.
А вообще уже понятно что проглотят)
А теперь понял, что чем дальше будет требовать, тем сам в более глупом положении будет себя выставлять.
А как тут, на сайте, русофобы ныли и визжали - требовали, что-бы ФХР и КХЛ перед ним на колени встали. Противно вспоминать их нытьё.