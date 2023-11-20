Тардиф о Федотове: «Ждем рассмотрения дела дисциплинарным комитетом ИИХФ. Это не стоит у нас в приоритете»

Теги ЦСКА ФХР ИИХФ КХЛ Иван Федотов ТАСС Люк Тардиф Хоккей

Люк Тардиф сообщил, что дело Ивана Федотова не является приоритетом для ИИХФ.

Иван Федотов провел за ЦСКА уже 18 матчей в этом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ, несмотря на дисквалификацию от ИИХФ до конца календарного года.

Ранее сообщалось, что дисциплинарный совет ИИХФ может рассмотреть дело Федотова в ноябре.

«Мы ждем рассмотрения дела дисциплинарным комитетом ИИХФ, у которого, как я уже говорил, свой график, и это независимый орган. Я должен сказать, что это [дело с Федотовым] не стоит у нас в приоритете.

Есть около 2 млн игроков, зарегистрированных ИИХФ, и мы стараемся заботиться и об остальных 1 млн 999 тысячах 999 хоккеистах», – сказал президент ИИХФ Люк Тардиф.

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rio de Janeiro
Это ИИХФ больше не стоит ни у кого в приоритете
А вообще уже понятно что проглотят)
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Буренков
Давно уже с этой конторой вести диалог в формате НХЛ,но у нас до этого если и додумаются,то случайно
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
lus
Подмахнуть НХЛ значительно быстрее получилось.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ivan555navi
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Тардиф вначале глупо надеялся, что можно Россией понукать, но обломился.
А теперь понял, что чем дальше будет требовать, тем сам в более глупом положении будет себя выставлять.
А как тут, на сайте, русофобы ныли и визжали - требовали, что-бы ФХР и КХЛ перед ним на колени встали. Противно вспоминать их нытьё.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Эд..19
Хех ))) Ясен пень, что они ничего больше сделать не могут (а может не хотят), иначе бы не тянули волынку, а сразу бы что-то предприняли. 2 января соберутся, скажут: «Всё. Срок дисквы закончился. Вопрос закрыт» - и все дела ;-) Во сколько там цена вопроса встала - в 5 тысяч франков? Единственное заседание ДК оплачено - ну и достаточно на этом ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
цэсемьэр
вот это будет впечатляющей заботой об игроке, если они его забанят😆
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий