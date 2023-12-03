Задоров о дебюте за «Ванкувер» в матче с «Калгари»: «Важная победа для нашей команды. Хорошая отправная точка моей карьеры в «Кэнакс»

Никита Задоров высказался о дебюте за «Ванкувер».

«Кэнакс» обыграли « » со счетом 4:3 в матче регулярного сезона . Задоров провел на льду 17:37 и отличился результативной передачей.

«Я чувствую себя великолепно. Это важная победа для нашей команды. Это важная выездная игра. Мы играли с очень хорошей командой, и придерживались своей игры.

Все ребята играли усердно. Это определенно хорошая отправная точка моей карьеры в «Кэнакс», – сказал российский защитник.