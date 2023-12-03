Задоров о дебюте за «Ванкувер» в матче с «Калгари»: «Важная победа для нашей команды. Хорошая отправная точка моей карьеры в «Кэнакс»

Теги Ванкувер Калгари НХЛ Никита Задоров Хоккей

Никита Задоров высказался о дебюте за «Ванкувер».

«Кэнакс» обыграли «Калгари» со счетом 4:3 в матче регулярного сезона НХЛ. Задоров провел на льду 17:37 и отличился результативной передачей. 

«Я чувствую себя великолепно. Это важная победа для нашей команды. Это важная выездная игра. Мы играли с очень хорошей командой, и придерживались своей игры.

Все ребята играли усердно. Это определенно хорошая отправная точка моей карьеры в «Кэнакс», – сказал российский защитник. 

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