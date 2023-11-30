Федоров о 5:3 с Минском: «Проявили характер, вовремя забили, выстояли в меньшинстве. Одолели серьезную команду»

Сергей Федоров оценил победу ЦСКА над минским «Динамо» (5:3).

«Какая-никакая, но победа, ребят – с победой. Отдались как могли. Не без ошибок, эмоционально сложная игра для нас, ненужные удаления. Тем не менее нашли ключи к чужим воротам, вовремя забили, выстояли в меньшинстве.

Важная игра была для нас, быстрый и резкий соперник. Одолели серьезную команду, готовимся дальше. Мне понравилось, что проявили характер и сыграли на несколько моментов лучше, чем соперник. Не все получалось, может, какое-то волнение присутствовало.

Рад за ребят, особенно за тех, кто присоединился к нам недавно. По травмированным пока нет информации.

Удаления за нарушение численного состава? Один игрок во втором случае потерял концентрацию и случайно вышел. Фундаментальной проблемы нет, наверное, какая-то усталость», – сказал главный тренер .