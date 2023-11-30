Федоров о 5:3 с Минском: «Проявили характер, вовремя забили, выстояли в меньшинстве. Одолели серьезную команду»

Теги ЦСКА Сергей Федоров Динамо Минск КХЛ Хоккей

Сергей Федоров оценил победу ЦСКА над минским «Динамо» (5:3).

«Какая-никакая, но победа, ребят – с победой. Отдались как могли. Не без ошибок, эмоционально сложная игра для нас, ненужные удаления. Тем не менее нашли ключи к чужим воротам, вовремя забили, выстояли в меньшинстве.

Важная игра была для нас, быстрый и резкий соперник. Одолели серьезную команду, готовимся дальше. Мне понравилось, что проявили характер и сыграли на несколько моментов лучше, чем соперник. Не все получалось, может, какое-то волнение присутствовало.

Рад за ребят, особенно за тех, кто присоединился к нам недавно. По травмированным пока нет информации.

Удаления за нарушение численного состава? Один игрок во втором случае потерял концентрацию и случайно вышел. Фундаментальной проблемы нет, наверное, какая-то усталость», – сказал главный тренер ЦСКА.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
вован63
Играли так себе на троечку,но зачем в воротах Ваня Федотов,где Дима Гамзин,с кем в плей офф играть будете?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий