Паник о возвращении в «Локомотив»: «КХЛ – вторая лига мира, я рад здесь играть. Команда сохранилась – мы знаем, на что способны»
34-летний словак подписал контракт с ярославским клубом в конце сентября. В сезоне-2024/25 он стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Локомотива».
– «Локомотив» был для меня номером один из всех вариантов. Я рад, что вернулся, постараюсь сделать все возможное, чтобы помочь команде побеждать. Мне хорошо знаком город и ребята в команде, поэтому мне несложно было вернуться.
– Вы хотели продолжить играть в КХЛ?
– Да, это вторая лига мира. Здесь хороший, скоростной хоккей, и я рад здесь играть. Надеюсь, мы отыграем хорошо в этом сезоне и сможем добиться результата.
– «Локомотив» способен выиграть Кубок Гагарина два года подряд?
– Посмотрим, что будет в плей-офф. Команда сохранилась, и мы знаем, на что способны, – сказал нападающий «Локомотива» Рихард Паник.