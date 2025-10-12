  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Паник о возвращении в «Локомотив»: «КХЛ – вторая лига мира, я рад здесь играть. Команда сохранилась – мы знаем, на что способны»
1

Паник о возвращении в «Локомотив»: «КХЛ – вторая лига мира, я рад здесь играть. Команда сохранилась – мы знаем, на что способны»

Рихард Паник прокомментировал возвращение в «Локомотив».

34-летний словак подписал контракт с ярославским клубом в конце сентября. В сезоне-2024/25 он стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Локомотива».

– «Локомотив» был для меня номером один из всех вариантов. Я рад, что вернулся, постараюсь сделать все возможное, чтобы помочь команде побеждать. Мне хорошо знаком город и ребята в команде, поэтому мне несложно было вернуться.

– Вы хотели продолжить играть в КХЛ?

– Да, это вторая лига мира. Здесь хороший, скоростной хоккей, и я рад здесь играть. Надеюсь, мы отыграем хорошо в этом сезоне и сможем добиться результата.

– «Локомотив» способен выиграть Кубок Гагарина два года подряд?

– Посмотрим, что будет в плей-офф. Команда сохранилась, и мы знаем, на что способны, – сказал нападающий «Локомотива» Рихард Паник.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
logoКХЛ
logoЛокомотив
logoРихард Паник
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Паник подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона
2229 сентября, 08:24
«Локомотив» договорился с 34-летним Паником о контракте на год (Артур Хайруллин)
142 сентября, 13:26
Симашев об уходе Никитина из «Локомотива»: «Было неожиданно, но Хартли – очень сильный специалист. У команды есть ресурсы, чтобы защитить титул – «Флорида» яркий пример»
314 июля, 10:49
Главные новости
«Авангард» обыграл «Металлург» в гостях – 5:1. Прервалась серия магнитогорцев из 5 побед
37 минут назад
«Нефтехимик» проиграл «Сибири» по буллитам – 2:3. У нижнекамцев 5 поражений подряд
319 минут назад
КХЛ. «Металлург» играет с «Авангардом», «Барыс» принимает «Торпедо», ЦСКА встретится с «Ак Барсом», «Сибирь» победила «Нефтехимик»
17124 минуты назадLive
Буше пропустит минимум 3 игры из-за травмы. Форвард «Автомобилиста» не полетел с командой на выездную серию
226 минут назад
Агент Плотникова об отстранении игрока за фол на Сергееве: «Он невиновен – у Андрея разъехались ноги, шел низко головой в борт. Готовим запрос в дисциплинарный комитет»
353 минуты назад
Кравцов набрал 1-е очко в сезоне АХЛ – во второй игре. У экс-форварда «Трактора» ассист и ни одного броска в створ с «Хендерсоном»
сегодня, 12:45
Фетисов про 2 игры Овечкина без шайб на старте сезона НХЛ: «Он забьет свои голы, что его дергать. Будет что комментировать»
3сегодня, 12:07
«Россияне доминируют в НХЛ – это большой плюс. Они поднимают рейтинг нашей хоккейной державы – без международных соревнований хотя бы так». Щитов о регулярке НХЛ
8сегодня, 11:45
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Рейнджерс» в единственном матче дня
17сегодня, 11:15
«Флорида» не планирует помещать Баркова в список травмированных до конца сезона. Клуб надеется, что он восстановится быстрее ожидаемого
1сегодня, 10:53
Ко всем новостям
Последние новости
Форвард «Шанхая» Вагнер о Петербурге: «Красивый город с богатой культурой и наследием. Пока посещаю все, что могу»
144 минуты назад
Кэссиди о Дорофееве: «Продолжает то, что делал в прошлом сезоне. «Вегас» видит в нем снайпера – он уверен в себе, стал сильнее и лучше знает НХЛ»
сегодня, 12:21
Принс получит 17 млн рублей от «Торпедо» за этот сезон (Михаил Зислис)
сегодня, 11:56
Токкет о 3:4 с «Каролиной»: «Некоторые в «Филадельфии» отлично постарались – Бринк и Эрссон были великолепны, меньшинство работало. Но нужно перестать пропускать легкие голы»
сегодня, 11:30
«Авангард» заявил Маклауда на матч с «Металлургом». Форвард проведет первую игру в сезоне в 4-м звене
2сегодня, 11:05
Стаал из «Каролины» – 5-й действующий игрок НХЛ с голами в 20+ сезонах. Он повторил достижение Кросби, Овечкина, Бернса и Перри
сегодня, 10:20
Никишин набрал по очку в двух первых матчах регулярки НХЛ в карьере. Он 4-й защитник в истории «Каролины» с таким достижением
3сегодня, 09:40
Марченко о хет-трике «Миннесоте»: «Могу забрасывать чаще, нужно больше бросать. Партнеры по «Коламбусу» делают отличные передачи»
1сегодня, 09:26
Овечкин – 3-й игрок в истории «Вашингтона» с результативным действием в 40+ лет. До него отличились Монс и Хара
сегодня, 07:55
Демидов сыграл 6:06 в большинстве в матче с «Чикаго». Форвард «Монреаля» остался без очков – 1 бросок и «минус 1» за 14:22
4сегодня, 06:55