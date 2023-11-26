Квартальнов об 1:4 от московского «Динамо»: «Ужасное большинство, после пропущенного гола у нас не заладилось. Удручает то, что это взрослые, опытные ребята. Блин, с кого спросить?»

Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение минского «Динамо» от московского.

Российская команда одержала победу над белорусской в матче Фонбет Чемпионата КХЛ (4:1).

«Единственный плюс – мы повели в счете. Почему все перевернулось – это пропущенный гол в большинстве. После него как-то у нас не заладилось. Ужасное большинство. Просто развалилось оно сегодня. Такие действия… Удручает то, что это взрослые, опытные ребята. Блин, с кого спросить?

Не могу сказать, что соперник очень здорово играет, это мы недорабатываем. Усталость? Все в таком положении. Надо же что-то делать, доставать из себя резервы. Это характер. Тут, как говорится, правила просты – я или ты. Вот здесь надо. Да, мы были сегодня не очень свежие, но мы можем блокировать броски, контролировать это?

Я уверен, мы можем контролировать простые вещи. С этого нужно начинать. Надо на два часа перед своими болельщиками все из себя доставать. Тяжело. Но у нас работа такая. Самая лучшая, самая счастливая», – сказал .