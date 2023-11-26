Квартальнов об 1:4 от московского «Динамо»: «Ужасное большинство, после пропущенного гола у нас не заладилось. Удручает то, что это взрослые, опытные ребята. Блин, с кого спросить?»

Теги Дмитрий Квартальнов Динамо Минск КХЛ Динамо Хоккей

Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение минского «Динамо» от московского.

Российская команда одержала победу над белорусской в матче Фонбет Чемпионата КХЛ (4:1). 

«Единственный плюс – мы повели в счете. Почему все перевернулось – это пропущенный гол в большинстве. После него как-то у нас не заладилось. Ужасное большинство. Просто развалилось оно сегодня. Такие действия… Удручает то, что это взрослые, опытные ребята. Блин, с кого спросить?

Не могу сказать, что соперник очень здорово играет, это мы недорабатываем. Усталость? Все в таком положении. Надо же что-то делать, доставать из себя резервы. Это характер. Тут, как говорится, правила просты – я или ты. Вот здесь надо. Да, мы были сегодня не очень свежие, но мы можем блокировать броски, контролировать это?

Я уверен, мы можем контролировать простые вещи. С этого нужно начинать. Надо на два часа перед своими болельщиками все из себя доставать. Тяжело. Но у нас работа такая. Самая лучшая, самая счастливая», – сказал Квартальнов.

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2 комментария

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badr
Надо у себя и спросить. Просто сейчас идут какие то пропагандистские спичи, о характере, или ты или тебя и т.д. А перед началом сезона громко было заявлено, что любые игроки (неважно леги или молодые) за косяки свои будут сидеть на лавке. В итоге одни и те же ошибки регулярно повторяются, санкций никаких нет.
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+2
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ROS#
С себя спросить не пробовал? Сколько можно тасовать засаленную колоду тренеров?
0
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0
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