Токкет о 3:4 с «Каролиной»: «Некоторые в «Филадельфии» отлично постарались – Бринк и Эрссон были великолепны, меньшинство работало. Но нужно перестать пропускать легкие голы»
Рик Токкет оценил качество игры «Филадельфии» с «Каролиной».
«Флайерс» уступили в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:4). Матвей Мичков и Егор Замула остались без набранных очков, у Никиты Гребенкина голевая передача.
«Некоторые ребята отлично постарались. Бринк и Эрссон были великолепны, здорово сработало меньшинство. Нам просто нужно перестать пропускать легкие голы.
В остальном, часть парней приложила выдающиеся усилия, Типпет отлично катался. Есть ребята, которые действительно много работали», – сказал главный тренер «Филадельфии» Рик Токкет.
Мичков без очков во 2-м матче подряд на старте сезона: 0 бросков и «минус 1» за 13:27 против «Каролины». У него 9-е время среди форвардов «Флайерс» и ни одной смены в овертайме
