Квартальнов о 3:5 от ЦСКА: «Был шанс набрать хотя бы очко, но нас наказали в мелочах. Нужно быть предельно собранными»

Дмитрий Квартальнов оценил поражение минского «Динамо» от ЦСКА (3:5).

«Неплохо играли, забили три гола – для нас сейчас это редкость, были еще моменты. Но усеченный состав у , и есть маленькие вещи, которые они делали лучше. В мелочах нас и наказали, нужно быть предельно собранными.

И гол в раздевалку за три секунды до перерыва – не то чтобы необязательный, они все необязательные. Был шанс набрать хотя бы очко, но не получилось, что тут говорить.

Большинство? Последнее место в лиге, никуда от этого не деться. Работаем над этим, что-то не идет, не получается. Забили – да, хорошо, но были моменты «пять на три», где надо было завершать. Качество у нас сильно хромает, причем везде. Эти вещи нас сильно беспокоят. Мы брали некоторых ребят под большинство, но не идет, и нам не хватает одного-двух голов.

Проблемы с концентрацией? Согласен. Когда выходишь из раздевалки и пропускаешь – это дело концентрации. Понятно, что у соперника выходит хорошая линия, мы выпускаем хорошую линию. Мы должны немного контролировать игрока, который наезжает на ворота. Вопрос в концентрации, здесь есть проблема», – сказал главный тренер минского « ».