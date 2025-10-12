Буше пропустит минимум 3 игры из-за травмы. Форвард «Автомобилиста» не полетел с командой на выездную серию
Рид Буше из «Автомобилиста» пропустит минимум 3 игры из-за травмы.
Нападающий получил травму в матче FONBET чемпионата КХЛ с «Авангардом» (3:0).
По информации «Матч ТВ», точный диагноз еще не поставлен, но Буше не полетел с командой на выездную серию и пропустит три ближайших игры: со СКА 13 октября, с «Северсталью» – 15 октября, с «Сочи» – 17 октября.
В текущем сезоне форвард провел 15 матчей за «Автомобилист» и набрал 11 (4+7) очков при показателе полезности «0».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
