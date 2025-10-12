Стаал из «Каролины» – 5-й действующий игрок НХЛ с голами в 20+ сезонах. Он повторил достижение Кросби, Овечкина, Бернса и Перри
Джордан Стаал забросил шайбу в 20-м сезоне НХЛ за карьеру.
37-летний нападающий «Каролины» отличился в матче регулярного чемпионата с «Филадельфией» (4:3 ОТ).
Стаал – пятый действующий хоккеист, забивавший в 20 сезонах НХЛ и более. Он повторил достижение Сидни Кросби (21 сезон), Брента Бернса (21), Александра Овечкина (20) и Кори Перри (20).
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
