Ничушкин отыграл 27:28 против «Анахайма» – это его рекордное время в НХЛ. Серия из 9 игр с очками прервалась
Валерий Ничушкин получил рекордное для себя игровое время.
28-летний нападающий «Колорадо» провел на льду 27 минут и 28 секунд по ходу матча с «Анахаймом» (3:4 Б). Это наибольшее игровое время, которое форвард получал в течение своей карьеры в НХЛ.
Результативная серия Ничушкина из 9 игр с очками прервалась. Матч с «Анахаймом» россиянин завершил с показателем полезности «плюс 1».
Детальную статистику хоккеиста можно посмотреть здесь.