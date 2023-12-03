Ничушкин отыграл 27:28 против «Анахайма» – это его рекордное время в НХЛ. Серия из 9 игр с очками прервалась

Теги Колорадо Анахайм НХЛ Валерий Ничушкин Хоккей

Валерий Ничушкин получил рекордное для себя игровое время.

28-летний нападающий «Колорадо» провел на льду 27 минут и 28 секунд по ходу матча с «Анахаймом» (3:4 Б). Это наибольшее игровое время, которое форвард получал в течение своей карьеры в НХЛ.

Результативная серия Ничушкина из 9 игр с очками прервалась. Матч с «Анахаймом» россиянин завершил с показателем полезности «плюс 1».

Детальную статистику хоккеиста можно посмотреть здесь.

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3 комментария
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Какое то странное распределение по времени, Ничушкин, Рантанен, Маккином почти 30 минут сыграли, а четвёртый по времени Друэн и 15 минут не сыграл
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Ответ Фёдор Кузнецов
Какое то странное распределение по времени, Ничушкин, Рантанен, Маккином почти 30 минут сыграли, а четвёртый по времени Друэн и 15 минут не сыграл
Так Друэн донный. Он через пару лет вообще закончится как хоккеист и поедет покорять кубок Гагарина. То же самое с Татаром-он еще хуже Друэна.
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Ответ Фёдор Кузнецов
Какое то странное распределение по времени, Ничушкин, Рантанен, Маккином почти 30 минут сыграли, а четвёртый по времени Друэн и 15 минут не сыграл
Колорадо в большинстве отыграл одной пятёркой - эти четверо + Макар. да и в целом первым звеном в основном тащит . Как Эдмонтон. только у нефти нет такого уровня игроков как Нич, Макар и Тэйвз
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