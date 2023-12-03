Ничушкин отыграл 27:28 против «Анахайма» – это его рекордное время в НХЛ. Серия из 9 игр с очками прервалась

Валерий Ничушкин получил рекордное для себя игровое время.

28-летний нападающий « » провел на льду 27 минут и 28 секунд по ходу матча с «Анахаймом» (3:4 Б). Это наибольшее игровое время, которое форвард получал в течение своей карьеры в .

Результативная серия из 9 игр с очками прервалась. Матч с « » россиянин завершил с показателем полезности «плюс 1».

Детальную статистику хоккеиста можно посмотреть здесь.