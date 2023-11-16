Кэйл Макар: «Ничушкин в хорошей форме. Буду стараться снабжать его шайбами всякий раз, когда он на пятаке»

Теги Колорадо НХЛ Валерий Ничушкин Кэйл Макар Хоккей

Кэйл Макар высказался об игре Валерия Ничушкина.

Ничушкин забил два гола с пятака в игре с «Анахаймом» (8:2). Он дважды подправил шайбу в ворота в этом матче после бросоков Девона Тэйвса и Макара.

«Он сейчас в хорошей форме.

Я буду стараться снабжать его шайбами всякий раз, когда он там [на пятаке]»,  – сказал защитник «Колорадо» Кэйл Макар

Ничушкин сделал дубль в матче с «Анахаймом», став 3-й звездой. У него 5+6 в 15 играх

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