Кэйл Макар: «Ничушкин в хорошей форме. Буду стараться снабжать его шайбами всякий раз, когда он на пятаке»

Кэйл Макар высказался об игре Валерия Ничушкина.

Ничушкин забил два гола с пятака в игре с «Анахаймом» (8:2). Он дважды подправил шайбу в ворота в этом матче после бросоков Девона Тэйвса и Макара.

«Он сейчас в хорошей форме.

Я буду стараться снабжать его шайбами всякий раз, когда он там [на пятаке]», – сказал защитник « » Кэйл Макар.

Ничушкин сделал дубль в матче с «Анахаймом», став 3-й звездой. У него 5+6 в 15 играх