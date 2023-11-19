Алексей Дементьев: «Ничушкин попал в неприятную ситуацию в конце прошлого сезона. В «Колорадо» от него не отказались, проявили мудрость. Он ответил результативной игрой»

Алексей Дементьев оценил игру форварда «Колорадо» Валерия Ничушкина.

В активе Ничушкина 13 (6+7) очков в 16 играх сезона НХЛ.

«У Валерия Ничушкина был непростой этап карьеры в конце прошлого сезона. Он попал в очень неприятную ситуацию, связанную с жизненными проблемами. Молодец, что сумел справиться.

Здесь очень важно, что «Колорадо» от него не отказался и сохранил для него возможность играть в команде. Мы уже видели разные ситуации в клубах, и там обычно кардинально к этому относятся.

В «Колорадо» проявили мудрость, и Валерий ответил результативной игрой. Могу пожелать ему только удачи, продуктивной игры и выигрыша следующего Кубка Стэнли», – сказал хоккейный агент Алексей Дементьев.