Губерниев о Ничушкине: «Руссо хоккеисто – это облико морале. Пусть посмотрит «Бриллиантовую руку» – там все решения его проблем»

Дмитрий Губерниев порекомендовал Валерию Ничушкину посмотреть «Бриллиантовую руку».

– Валерий Ничушкин выиграл Кубок Стэнли, подписал новый большой контракт с «Колорадо» – но попал в историю, когда был застукан с посторонней женщиной в отеле, его отстранили от плей-офф… Сможет ли Валера после скандала опять заиграть в «Эвеланш»?

– Ничушкину нужно не забывать, что руссо хоккеисто – это облико морале.

Потому что когда встречаешь постороннюю женщину в отеле, нужно отвечать: «Извините, синьора, леди, фрау, мисс, но облико морале – прежде всего. Ферштейн?»

Это очень важно для человека публичной профессии, особенно за океаном.

Так что пусть Валерий посмотрит «Бриллиантовую руку», бесценное творение Леонида Гайдая. Там все решения его проблем, – сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.