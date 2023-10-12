Губерниев о Ничушкине: «Руссо хоккеисто – это облико морале. Пусть посмотрит «Бриллиантовую руку» – там все решения его проблем»

Теги Колорадо НХЛ Дмитрий Губерниев Валерий Ничушкин Матч ТВ Хоккей

Дмитрий Губерниев порекомендовал Валерию Ничушкину посмотреть «Бриллиантовую руку».

– Валерий Ничушкин выиграл Кубок Стэнли, подписал новый большой контракт с «Колорадо» – но попал в историю, когда был застукан с посторонней женщиной в отеле, его отстранили от плей-офф… Сможет ли Валера после скандала опять заиграть в «Эвеланш»?

– Ничушкину нужно не забывать, что руссо хоккеисто – это облико морале.

Потому что когда встречаешь постороннюю женщину в отеле, нужно отвечать: «Извините, синьора, леди, фрау, мисс, но облико морале – прежде всего. Ферштейн?»

Это очень важно для человека публичной профессии, особенно за океаном.

Так что пусть Валерий посмотрит «Бриллиантовую руку», бесценное творение Леонида Гайдая. Там все решения его проблем, – сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

13 комментариев

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Амфитрион
А что сам Димон там вынес из классики? Языко-глубоко, задне-проходо-лизале?
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Maksmen1995
Майонезного графа не остановить..
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Melnikov1968
Ватс кайнд оф мэн?
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HockeyMan
Ответ NeAngel
Я слышал, что Губер и сам любитель захаживать в гостиницу в сопровождении дам определенной профессии. Однако ж его большой плюс в том, что он не хоккеист, что не может не радовать.
А вы подслушивающий?)
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Михаил Опякин
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NeAngel
Я слышал, что Губер и сам любитель захаживать в гостиницу в сопровождении дам определенной профессии. Однако ж его большой плюс в том, что он не хоккеист, что не может не радовать.
+2
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Matador
золото, бриллианты?!
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ИваN
"Да-да, товарищи! Чьорт побъери, цигель-цигель"
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Сибирский литовец
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барбамбия
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Михаил Опякин
Ответ Сибирский литовец
барбамбия
Киргуду
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Сибирский литовец
Ответ Михаил Опякин
Киргуду
Шутка
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Adeen
Ответ HockeyMan
А вы подслушивающий?)
Поддакивающий)
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Tima_Milan
Ответ NeAngel
Я слышал, что Губер и сам любитель захаживать в гостиницу в сопровождении дам определенной профессии. Однако ж его большой плюс в том, что он не хоккеист, что не может не радовать.
это журналистки
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