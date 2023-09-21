Маккиннон о Ничушкине: «Встретили его с распростертыми объятиями. Мы любим его. Он потрясающий игрок»

Теги Колорадо НХЛ Нэтан Маккиннон Валерий Ничушкин Хоккей

Нэтан Маккиннон считает Валерия Ничушкина потрясающим игроком.

В четверг стартует тренировочный лагерь «Колорадо» перед сезоном-2023/24. Ожидается, что Ничушкин примет участие в первой тренировке.

«Мы встретили его с распростертыми объятиями. Мы любим Вэла. Он такой потрясающий игрок.

В конце концов, он хороший человек и отличный парень. Мы все любим его», – сказал нападающий «Колорадо» Нэтан Маккиннон.

Напомним, что в прошлом сезоне Валерий Ничушкин пропустил пять матчей серии первого раунда Кубка Стэнли против «Сиэтла» (3-4) после инцидента в отеле.

Сообщалось, что 28-летняя женщина по имени Ирина находилась в гостиничном номере форварда «Колорадо» в состоянии сильного алкогольного опьянения. Российский хоккеист покинул отель в сопровождении сотрудников службы безопасности клуба. После этого он больше не выходил на лед.

Полиция Сиэтла и НХЛ ранее сообщили, что не ведут расследование инцидента с Ничушкиным.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Young Anton
Жду КС от вас парни
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий