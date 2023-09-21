Маккиннон о Ничушкине: «Встретили его с распростертыми объятиями. Мы любим его. Он потрясающий игрок»
Нэтан Маккиннон считает Валерия Ничушкина потрясающим игроком.
В четверг стартует тренировочный лагерь «Колорадо» перед сезоном-2023/24. Ожидается, что Ничушкин примет участие в первой тренировке.
«Мы встретили его с распростертыми объятиями. Мы любим Вэла. Он такой потрясающий игрок.
В конце концов, он хороший человек и отличный парень. Мы все любим его», – сказал нападающий «Колорадо» Нэтан Маккиннон.
Напомним, что в прошлом сезоне Валерий Ничушкин пропустил пять матчей серии первого раунда Кубка Стэнли против «Сиэтла» (3-4) после инцидента в отеле.
Сообщалось, что 28-летняя женщина по имени Ирина находилась в гостиничном номере форварда «Колорадо» в состоянии сильного алкогольного опьянения. Российский хоккеист покинул отель в сопровождении сотрудников службы безопасности клуба. После этого он больше не выходил на лед.
Полиция Сиэтла и НХЛ ранее сообщили, что не ведут расследование инцидента с Ничушкиным.
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