Маккиннон о Ничушкине: «Встретили его с распростертыми объятиями. Мы любим его. Он потрясающий игрок»

Нэтан Маккиннон считает Валерия Ничушкина потрясающим игроком.

В четверг стартует тренировочный лагерь «Колорадо» перед сезоном-2023/24. Ожидается, что Ничушкин примет участие в первой тренировке.

«Мы встретили его с распростертыми объятиями. Мы любим Вэла. Он такой потрясающий игрок.

В конце концов, он хороший человек и отличный парень. Мы все любим его», – сказал нападающий «Колорадо» Нэтан Маккиннон.

Напомним, что в прошлом сезоне Валерий Ничушкин пропустил пять матчей серии первого раунда Кубка Стэнли против «Сиэтла» (3-4) после инцидента в отеле.

Сообщалось, что 28-летняя женщина по имени Ирина находилась в гостиничном номере форварда «Колорадо» в состоянии сильного алкогольного опьянения. Российский хоккеист покинул отель в сопровождении сотрудников службы безопасности клуба. После этого он больше не выходил на лед.

Полиция Сиэтла и НХЛ ранее сообщили, что не ведут расследование инцидента с Ничушкиным.