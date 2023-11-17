Вадим Бердников: «Вашингтон» играет в комбинационный хоккей. Игроки стараются отдавать тонкие, хитрые передачи, им развязали руки»

Теги Вашингтон Кубок Стэнли Вадим Бердников Александр Овечкин НХЛ Ларс Никлас Бэкстрем Евгений Кузнецов Том Уилсон Спенсер Карбери Хоккей

Вадим Бердников поделился мнением об игре «Вашингтона» в сезоне-2023/24.

Экс-хоккеист рассказал о посещении матча между «Нью-Джерси» и «Кэпиталc» (2:4).

В настоящий момент он работает тренером в США.

– Как вам уровень игры НХЛ вживую?

– Очень мощный, солидный хоккей. Я специально приехал пораньше, чтобы посмотреть разминку. Бросилось в глаза качество передач, броски, тайминг – такие тонкости хоккея. В самой игре понравилась быстрота принятия решений, катание, качество передач и бросков. Реально лучшая лига мира.

Удалось увидеть не по телевизору, в каком Кузя [Евгений Кузнецов] порядке и какой объем работы выполняет. Еще у «Кэпиталc» очень понравился Том Уилсон – такая рабочая лошадка. Он выполняет много черновой работы, постоянно в борьбе, защищает партнеров.

Александр Овечкин, бесспорно, мастер. В этом матче он не забил, но несколько раз хорошо бросал. Мне понравилось, что «Вашингтон» играет в комбинационный хоккей. Игроки стараются отдавать тонкие, хитрые передачи. При прошлом тренере показывали более прямолинейный хоккей, а сейчас видно, что игрокам развязали руки.

Даже третье-четвертое звено пытается делать тонкие передачи. Не всегда получается, но есть задумка, мысль. Такой хоккей смотреть интересно.

– Какое в целом впечатление от игры «Вашингтона» в новом сезоне?

– Другой тренер, другие требования. В начале сезона немного не получалось, но команда перестраивается и находит свою игру. Поэтому сейчас появился результат. Единственное, сломался Никлас Бэкстрем, его не хватает.

Хочется, чтобы «Вашингтон» вышел в плей-офф и поборолся за Кубок.

– Считаете, что «Вашингтон» может побороться за Кубок Стэнли в этом сезоне?

– Бывало, что команды заходили в плей-офф с восьмого места и брали Кубок. Это показывали «Лос-Анджелес», когда там играл Славка Войнов, и «Сент-Луис». Посмотрим, – сказал бывший форвард клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Вадим Бердников.

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