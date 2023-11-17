Вадим Бердников: «Вашингтон» играет в комбинационный хоккей. Игроки стараются отдавать тонкие, хитрые передачи, им развязали руки»

Вадим Бердников поделился мнением об игре «Вашингтона» в сезоне-2023/24.

Экс-хоккеист рассказал о посещении матча между «Нью-Джерси» и «Кэпиталc» (2:4).

В настоящий момент он работает тренером в США.

– Как вам уровень игры вживую?

– Очень мощный, солидный хоккей. Я специально приехал пораньше, чтобы посмотреть разминку. Бросилось в глаза качество передач, броски, тайминг – такие тонкости хоккея. В самой игре понравилась быстрота принятия решений, катание, качество передач и бросков. Реально лучшая лига мира.

Удалось увидеть не по телевизору, в каком Кузя [ ] порядке и какой объем работы выполняет. Еще у «Кэпиталc» очень понравился – такая рабочая лошадка. Он выполняет много черновой работы, постоянно в борьбе, защищает партнеров.

, бесспорно, мастер. В этом матче он не забил, но несколько раз хорошо бросал. Мне понравилось, что «Вашингтон» играет в комбинационный хоккей. Игроки стараются отдавать тонкие, хитрые передачи. При прошлом тренере показывали более прямолинейный хоккей, а сейчас видно, что игрокам развязали руки.

Даже третье-четвертое звено пытается делать тонкие передачи. Не всегда получается, но есть задумка, мысль. Такой хоккей смотреть интересно.

– Какое в целом впечатление от игры « » в новом сезоне?

– Другой тренер, другие требования. В начале сезона немного не получалось, но команда перестраивается и находит свою игру. Поэтому сейчас появился результат. Единственное, сломался Никлас Бэкстрем, его не хватает.

Хочется, чтобы «Вашингтон» вышел в плей-офф и поборолся за Кубок.

– Считаете, что «Вашингтон» может побороться за Кубок Стэнли в этом сезоне?

– Бывало, что команды заходили в плей-офф с восьмого места и брали Кубок. Это показывали «Лос-Анджелес», когда там играл Славка Войнов, и «Сент-Луис». Посмотрим, – сказал бывший форвард клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Вадим Бердников.