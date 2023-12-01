Форвард «Вашингтона» Уилсон сделал 1-й хет-трик в НХЛ в 700-м матче. Овечкин ассистировал при 2 шайбах из 3

Форвард «Вашингтона» Том Уилсон сделал 1-й хет-трик в карьере в НХЛ в 700-й игре.

«Кэпиталс» обыграли « » (5:4) в матче регулярного чемпионата .

29-летний впервые в карьере сделал хет-трик и был признан 1-й звездой встречи.

Сегодняшний матч стал для него 700-м в рамках регулярок. В его активе 307 (135+172) очков.

При двух шайбах из трех канадцу ассистировал капитан « » .