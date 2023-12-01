Форвард «Вашингтона» Уилсон сделал 1-й хет-трик в НХЛ в 700-м матче. Овечкин ассистировал при 2 шайбах из 3

Теги Вашингтон Анахайм Александр Овечкин НХЛ Том Уилсон Хоккей

Форвард «Вашингтона» Том Уилсон сделал 1-й хет-трик в карьере в НХЛ в 700-й игре.

«Кэпиталс» обыграли «Анахайм» (5:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ

29-летний Уилсон впервые в карьере сделал хет-трик и был признан 1-й звездой встречи.

Сегодняшний матч стал для него 700-м в рамках регулярок. В его активе 307 (135+172) очков. 

При двух шайбах из трех канадцу ассистировал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин

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11 комментариев
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Уилсон - трудяга. Для таких 3 гола это реально событие!
Можно только порадоваться за него. Наверняка шайбу после матча с собой забрал на память, внукам показывать будет.
+22
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Ответ dewald
Оба ассиста у Александр Михалыча, конечно, классические: бросить из офиса в сторону ворот, а там как фишка ляжет. Но очки есть очки, чо.
вы внимательно посмотрели? в случае третьей шайбы Уилсона, Овечкин делал ему нацеленную передачу на крюк.
+9
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Ответ Tungus85
Уже кто попало хет-трики делает, а Овечкин и одну не может заковырять
У кого-то первый хет-трик в карьере, а у кого-то их 30
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+4
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Ответ Tungus85
Уже кто попало хет-трики делает, а Овечкин и одну не может заковырять
У кого-то первый хет-трик в карьере, а у кого-то их 30
+2
0
+2
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Ответ dewald
Оба ассиста у Александр Михалыча, конечно, классические: бросить из офиса в сторону ворот, а там как фишка ляжет. Но очки есть очки, чо.
Оба, серьёзно?
+2
0
+2
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Ответ dewald
Оба ассиста у Александр Михалыча, конечно, классические: бросить из офиса в сторону ворот, а там как фишка ляжет. Но очки есть очки, чо.
прикинь в хоккей очень много таких ассистов, но плохие они почему то только от Ови
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-1
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Томми сегодня наверняка опрокинет несколько упаковок molson xxx и зашлифует вайзерс’ом
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