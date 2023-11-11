Алексей Терещенко: «Овечкин поправит свою статистику. Очки-то Саша набирает, просто забить не может. Прошло только 12 игр, ничего страшного»

Теги Вашингтон Алексей Терещенко Александр Овечкин НХЛ Ларс Никлас Бэкстрем Евгений Кузнецов Матч ТВ Хоккей

Алексей Терещенко поделился мыслями о результативности Александра Овечкина.

Нападающий забросил 2 шайбы в 12 играх на старте сезона НХЛ. Это его худший результат на таком отрезке за карьеру. Он не забивает 6 матчей подряд. Всего он набрал 9 (2+7) очков в 12 играх сезона.

«Я думаю, что это только начало сезона. Саша поправит свою статистику. Он знает, что делать в такой ситуации. Плюс у него меняются партнеры – сейчас его вернули к Женьке Кузнецову. Сейчас все должно быть получше в плане результативности.

Опять же, нужно помнить, что Бэкстрем приостановил карьеру. Это центр, который большую часть карьеры провел с Овечкиным.

Думаю, постепенно все наладится. Очки-то Саша набирает, просто забить не может. Прошло только 12 игр. Ничего страшного», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.

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2 комментария

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Maxim Shumov
Все, я уже сбился со счета. Реально пора вести статистику того, сколько раз Овечкина «вот-вот прорвёт»
+2
0
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Максим Смирнов
Гретцки в его возрасте уже завершил карьеру, с рекордом. А он понял, что не дотянет и перешёл на ассисты -- тоже правильно
+2
0
+2
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