Алексей Терещенко: «Овечкин поправит свою статистику. Очки-то Саша набирает, просто забить не может. Прошло только 12 игр, ничего страшного»

Алексей Терещенко поделился мыслями о результативности Александра Овечкина.

Нападающий забросил 2 шайбы в 12 играх на старте сезона НХЛ. Это его худший результат на таком отрезке за карьеру. Он не забивает 6 матчей подряд. Всего он набрал 9 (2+7) очков в 12 играх сезона.

«Я думаю, что это только начало сезона. Саша поправит свою статистику. Он знает, что делать в такой ситуации. Плюс у него меняются партнеры – сейчас его вернули к Женьке Кузнецову. Сейчас все должно быть получше в плане результативности.

Опять же, нужно помнить, что Бэкстрем приостановил карьеру. Это центр, который большую часть карьеры провел с Овечкиным.

Думаю, постепенно все наладится. Очки-то Саша набирает, просто забить не может. Прошло только 12 игр. Ничего страшного», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.