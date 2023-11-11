Карбери о 4:2 с «Нью-Джерси»: «Звено Кузнецова с Овечкиным и Уилсоном задало тон. Они сделали много хорошего»

Теги Нью-Джерси Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Евгений Кузнецов Том Уилсон Ник Дауд Николя Обе-Кюбель Бек Маленстин Спенсер Карбери Хоккей

Спенсер Карбери оценил игру звена Евгения Кузнецова в матче с «Нью-Джерси».

Евгений Кузнецов сделал дубль в матче против «Девилс» (4:2), Александр Овечкин отметился одной передачей, Том Уилсон сделал два ассиста.

«Я думаю, мы были готовы с самого начала, та первая смена, звено Кузнецова с [Овечкиным и Уилсоном] как бы сразу задало тон. У Обе-Кюбеля, Ника Дауда и Маленстина было много энергии в четвертом звене.

Мне понравилось звено Кузнецова, его воссоединение с Овечкиным. Тот гол [Кузнецова] – важный гол, который дал нам преимущество в три шайбы, и он забил в конце [в пустые ворота].

Они сделали много хорошего», – сказал главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери. 

Кузнецов забросил 2 шайбы «Нью-Джерси», прервав серию из 3 матчей без очков. У него 3+4 в 12 играх

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2 комментария

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grek087
Голы Ови вопрос времени. Все будет нормально
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Maxim Shumov
Ответ grek087
Голы Ови вопрос времени. Все будет нормально
Конечно, уже вот-вот прорвёт. Теперь после каждого матча начинаются речи о воображаемых голах Овечкина, которые скоро посыпятся.
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