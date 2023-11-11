Карбери о 4:2 с «Нью-Джерси»: «Звено Кузнецова с Овечкиным и Уилсоном задало тон. Они сделали много хорошего»

Спенсер Карбери оценил игру звена Евгения Кузнецова в матче с «Нью-Джерси».

сделал дубль в матче против «Девилс» (4:2), отметился одной передачей, сделал два ассиста.

«Я думаю, мы были готовы с самого начала, та первая смена, звено Кузнецова с [Овечкиным и Уилсоном] как бы сразу задало тон. У Обе-Кюбеля, и Маленстина было много энергии в четвертом звене.

Мне понравилось звено Кузнецова, его воссоединение с Овечкиным. Тот гол [Кузнецова] – важный гол, который дал нам преимущество в три шайбы, и он забил в конце [в пустые ворота].

Они сделали много хорошего», – сказал главный тренер « » Спенсер Карбери.

Кузнецов забросил 2 шайбы «Нью-Джерси», прервав серию из 3 матчей без очков. У него 3+4 в 12 играх